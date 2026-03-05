«Αβέβαιη η θέση του Ιβάνοβιτς στον πάγκο της Βίρτους τη νέα σεζόν»

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα η θέση του Ντούσκο Ιβάνοβιτς τη νέα χρονιά στον πάγκο της Βίρτους Μπολόνια είναι αβέβαιη, με τους ιθύνοντες του συλλόγου να αντικαταστάτη.

Η Βίρτους Μπολόνια σχεδιάζει ήδη την επόμενη σεζόν, με την ιταλική ομάδα να εξετάζει το ενδεχόμενο της αποχώρησης του Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα η θέση του πολύπειρου προπονητή στην τεχνική ηγεσία του ιταλικού συλλόγου είναι αβέβαιη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Όπως αναφέρει η Corriere di Bologna , οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες όσον αφορά την πιθανή συνέχιση της συνεργασίας με τον έμπειρο προπονητή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο σύλλογος είναι έτοιμος να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο επέκτασης του συμβολαίου του, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η παραμονή του Ιβάνοβιτς αποτελεί ρεαλιστική επιλογή.

Ωστόσο, πρόσφατα υπήρξε συζήτηση στον σύλλογο σχετικά με τη μικρή δυσαρέσκεια ενός μέρους του προπονητικού επιτελείου με ορισμένες από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο προπονητής. Σε περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές, η Βίρτους έχει βάλει ήδη στο στόχαστρο της τον Πάολο Γκαλμπιάτι.