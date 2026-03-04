Παπαθεοδώρου: «Έφτασε η ώρα του Ματίας Λεσόρ» (vid)

Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ και όχι μόνο στην εκπομπή Center Fox της Foxbet.

Παρακολουθείστε όσα είπε στο παρακάτω βίντεο: