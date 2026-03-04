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Παπαθεοδώρου: «Έφτασε η ώρα του Ματίας Λεσόρ» (vid)

Μπάσκετ
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Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ και όχι μόνο στην εκπομπή Center Fox της Foxbet.

Παρακολουθείστε όσα είπε στο παρακάτω βίντεο:

 

Παπαθεοδώρου: «Έφτασε η ώρα του Ματίας Λεσόρ» (vid)