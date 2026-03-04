Πρόβλημα στην Ζαλγκίρις Κάουνας: Στα «πιτς» ο Μπιρούτις (pic)

Η Ζαλγκίρις Κάουνας ανακοίνωσε πως ο Λαουρίνας Μπιρούτις θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης και προπονήσεων για ένα χρονικό διάστημα.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας με ανάρτησή της έκανε γνωστό πως ο Λαουρίνας Μπιρούτις το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει πόνους στο γόνατό του κατά την διάρκεια των αγώνων και των προπονήσεων. Έτσι, για ένα χρονικό διάστημα θα μείνει εκτός, ώστε να επιστρέψει στο 100%.

Φέτος σε 29 ματς στην Euroleague και 10:57 στο παρκέ μετράει κατά μέσο όρο 4,6 πόντους. 2,5 ριμπάουντ, 0,3 ασίστ, 0,2 κλεψίματα και 0,3 μπλοκ, ενώ έχει 5,7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.