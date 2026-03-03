Οριστικό: Εκτός Τελ-Αβίβ και Ντουμπάι τα ματς των Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι BC!

Στην συνεδρίαση της Τρίτης (3/3) η Euroleague αποφάσισε πως τα εντός έδρας ματς των Ντουμπάι BC, Μακάμπι και Χάποελ δεν θα διεξαχθούν σε Τελ-Αβίβ και Ντουμπάι αντίστοιχα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ομάδες μέτοχοι της Euroleague αποφάσισαν στο ΔΣ που έγινε την Τρίτη (3/3) πως οι Μακάμπι Τελ Αβίβ, Χάποελ Τελ Αβίβ και Dubai BC θα πρέπει να μετακομίσουν για το υπόλοιπο της σεζόν, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή το τελευταίο διάστημα.

Η Μακάμπι θα επιστρέψει στο Βελιγράδι, που αποτέλεσε την έδρα της τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ η Χάποελ Τελ-Αβίβ θα γυρίσει στη Σόφια, όπου έδινε τους ευρωπαϊκούς της αγώνες μέχρι και τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα η Ντουμπάι θα φύγει για δεύτερη φορά την τρέχουσα σεζόν από την Coca-Cola Arena, με την ομάδα του Γκόλεματς να μετακομίζει στο Σαράγεβο ή στην Λιθουανία σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA.

Έτσι ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στην Βουλγαρία, ενώ το «τριφύλλι» θα παίξει στην πρωτεύουσα της Βοσνίας το εκτός έδρας ματς με το Ντουμπάι.