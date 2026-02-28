A1 Γυναικών: Κόντρα στον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός

Η 22η και τελευταία αγωνιστική της Α1 Γυναικών θα ξεκινήσει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό.

Η κανονική περίοδος της Α1 Γυναικών ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο με την 22η αγωνιστική.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί το Σάββατο (28/2) στο Δ.Α.Κ. Κοιλάδας. Πιο συγκεκριμένα, ο Πανσερραϊκός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 14:30. Σημειώνεται πως ο αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 18-1, ενώ οι γηπεδούχοι είναι τέταρτοι με 10 νίκες και 9 ήττες.

«Ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό είναι η τελευταία μας ευκαιρία να πάρουμε την 4η θέση. Αν και φαίνεται ότι είναι πολύ ισχυρός αντίπαλος, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη μεγάλη νίκη που θα μας δώσει αυτό που πραγματικά αξίζουμε από την συνολική πορεία μας στο φετινό πρωτάθλημα της Α1» δήλωσε ενόψει του ματς ο προπονητής του Πανσερραϊκού, Κώστας Κεραμιδάς.

Από την πλευρά της, η Φαίη Κωτούλα ανέφερε: «Αισίως φτάσαμε στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος αλλά αυτό δεν μας κάνει να χαλαρώνουμε. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα παιχνίδι σε μια δύσκολη έδρα, αυτή του Πανσερραϊκού, με μια ανταγωνιστική ομάδα που έχει δείξει καλά στοιχεία στη διάρκεια της χρονιάς. Προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι αυτό ώστε να παρουσιαστούμε όπως θέλουμε, να πάρουμε τη νίκη και να συνεχίσουμε στα play off του πρωταθλήματος για τη διεκδίκηση του στόχου μας».

14:30 Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός