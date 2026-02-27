Άνετο πέρασμα των Σπερς από τη Νέα Υόρκη

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έστησαν πάρτι στην έδρα των Μπρούκλιν Νετς, επικρατώντας με 126-110.

Οι Σπερς μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς και προηγήθηκαν με 22-36 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 15 πόντων (56-71).

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δεκάλεπτο, αυξάνοντας το προβάδισμά τους στους 20 πόντους (84-104), κάτι που τους επέτρεψε να ρίξουν ρυθμό στην τελευταία περίοδο, χωρίς όμως να απειληθούν.

Με αυτή τη νίκη οι Σπερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 43-16, παραμένοντας σταθερά στην δεύτερη θέση της δυτικής περιφέρειας, ενώ οι Νετς έπεσαν στο 15-43, έχοντας το μυαλό τους στην επόμενη σεζόν.

Ο Τζούλιαν Σαμπάνιε, με 26 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ενώ για τους Νετς ξεχώρισε ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με 25 πόντους και 14 ριμπάουντ.

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