Ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να «λυγίσει» την Αναντολού Έφες στο τέλος (91-81), παίρνοντας μια σπουδαία νίκη που τον βάζει στην εξάδα.

Ο Ερυθρός Αστέρας (17-12) υποδέχθηκε στην «Belgrade Arena» την Αναντολού Έφες (9-20) και πήρε μια σπουδαία νίκη με 91-8, που τον κρατά στην εξάδα αλλά και «ζωντανό» για την μάχη της τετράδας, που δίνει το πλεονέκτημα έδρας. Οι φιλοξενούμενοι «πάτησαν» καλύτερα στο πρώτο δεκάλεπτο, ελέγχοντας κατά κύριο λόγο το παιχνίδι. Ο Αστέρας όμως αντέδρασε και με πρωταγωνιστές τους Μακιντάιρ και Μπάτλερ πήγε προηγούμενος στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι συνέχισαν σε υψηλό ρυθμό, με την Έφες να αντιδρά παρωδικά αλλά ο Μπάτλερ με τρίποντες «βόμβες» δεν άφησε την ομάδα του να χάσει το προβάδισμα. Μπαίνοντας στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, ο Νουόρα βγήκε μπροστά, και με συνεχόμενα καλάθια έδωσε προβάδισμα +9 στην ομάδα του, βάζοντάς την σε θέση οδηγού για την νίκη που εν τέλει, αν και δύσκολα, ήρθε.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για τους γηπεδούχους ήταν οι Κόντι Μίλερ-Μακιντάιρ (12π. 6ασ.) και Τζάρεντ Μπάτλερ (21π. 7/9 τρ.), ενώ για την τούρκικη ομάδα ξεχώρισαν οι Αϊζάια Κορντινιέ (14π.) και Πι Τζέι Ντοζίερ (21π. 5ασ.).

Ο Αστέρας θα παραμείνει στο Βελιγράδι και την επόμενη αγωνιστική για να υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου (06/03, 21:00). Αντίθετα η Έφες θα επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει την σειρά της Βιλερμπάν (06/03, 19:30).

Μίλερ-Μακιντάιρ εναντίον Κορντινιέ στο πρώτο ημίχρονο, με νικητή τον... «Σέρβο»

Το παιχνίδι ξεκίνησε με όμορφο μπάσκετ και από τις δυο ομάδες. Η Έφες βρήκε το πρώτο της προβάδισμα μετά από καλάθι του Λι (6-7), όμως ο Μακιντάιρ με 5 προσωπικούς πόντους έφερε την ομάδα του μπροστά με 11-7. Μετά από 7' παιχνιδιού, οι Νουόρα και Μακιντάιρ κρατούσαν μπροστά τον Αστέρα (17-13), σε ένα δεκάλεπτο με που ξεκίνησε δυναμικά αλλά στην συνέχεια οι ομάδες δεν σκόραραν με τον ίδιο ρυθμό. Η τούρκικη ομάδα πήρε ξανά το προβάδισμα με τρίποντο του Μπομπουά, 1' πριν από το τέλος του δεκαλέπτου, με 17-21.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Μπάτλερ πέρασε στο παρκέ με το δάχτυλο στην σκανδάλη, και με δύο συνεχόμενα τρίποντα μείωσε σε 25-26, απαντώντας στο τρίποντο του Κορνινιέ λίγο νωρίτερα. Ο Αστέρας μάλιστα πέρασε μπροστά με νέο τρίποντο του ασταμάτητου Μπάτλερ (30-28), ο οποίος είχε φτάσει τα τρία εύστοχα σε ισάριθμες προσπάθειες. Στα μισά του δεκαλέπτου, Αστέρας και Έφες ήταν στο 30-30, με το παιχνίδι να έχει μια «άγρια» ομορφιά, με χαρακτηριστικά ενός ντέρμπι. Οι γηπεδούχοι με ένα επιμέρους 14-7, πήραν αέρα +7 (44-37), για πρώτη φορά στο ματς.

Η Έφες πάλεψε όσο άντεξε αλλά ο clutch Μπάτλερ την «καθάρισε» στο τέλος και έδωσε την νίκη στον Αστέρα

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, έτσι όπως το άφησε στο τέλος του πρώτου. Με καλάθια των Μονέκε και Νουόρα, κρατούσε την διαφορά των +9 πόντων (49-42) στο 23'. Η Έφες από μεριάς της προσπάθησε να βγάλει αντίδραση μειώνοντας στον πόντο μετά από έμμεσο τρίποντο του Χαζέρ, που έκανε το 50-49. Σε εκείνο το σημείο εμφανίστηκε ξανά ο Μπάτλερ. Ο πρώην NBAer με 3/3 τρίποντα έδωσε στον Αστέρα ένα ισχνό προβάδισμα +6 πόντων (61-55), σε μια επιθετική ραψωδία και από τις δύο ομάδες στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον Αμερικάνο να έχει φτάσει τους 18 πόντους με 6/7 τρίποντα. Με συνεχόμενα τρίποντα εκατέρωθεν, στα 2' πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά με 64-62.

Ο Αστέρας ξεκίνησε δυναμικά την τέταρτη περίοδο, κάνοντας σερί 4-0, παίρνοντας προβάδισμα εκ νέου +7 πόντων με 69-62. Οι Τούρκοι ωστόσο απάντησαν με το ίδιο νόμισμα, και με δικό τους 4-0 μείωσαν σε 69-66, σε ένα πραγματικό ντέρμπι στο Βελιγράδι. Οι γηπεδούχοι έσφιξαν την άμυνά τους και με οδηγούς τους Μακιντάιρ και Νουόρα, βρήκαν για πρώτη φορά διαφορά +9 πόντων (75-66), 5' πριν ακουστεί η κόρνα της λήξης, παίρνοντας προβάδισμα νίκης. Ο Αστέρας είχε βάλει πια το νερό στ' αυλάκι και με προβάδισμα 8 πόντων στο 37' και καλή άμυνα, κρατούσε την νίκη στα χέρια του. Ο Μπάτλερ ήρθε να βάλει το κερασάκι στην τούρτα με ένα ακόμη τρίποντο, το έβδομο στην βραδιά, κάνοντας το 87-76, «σφραγίζοντας» έτσι την νίκη της ομάδας του, ένα λεπτό πριν από το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 44-37, 65-62, 91-81

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