Χέις-Ντέιβις: «Σε όσους έχουν κάτι να πουν, δεν ακούω πολύ καλά πάνω στις επευφημίες για τον MVP»

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις αναδείχθηκε ως ο MVP του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Αμερικανό φόργουορντ να στέλνει το δικό του ξεχωριστό μήνυμα μέσα από τα social media.

O Αμερικανός φόργουορντ μετρώντας λίγες ημέρες στον Παναθηναϊκό, άφησε άμεσα το στίγμα του, κερδίζοντας το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Αναλυτικά το μήνυμα του Χέις-Ντέιβις:

«Ένα βάθρο στην Ελλάδα σίγουρα δεν ήταν στα σχέδια μου για φέτος. Με παρέσυρε ένα κύμα χρημάτων και η θάλασσα με έφερε εδώ.

Σε όσους νιώθουν κάτι. Έχω πολλά να προσφέρω αν χρειάζεστε κάτι για να σκουπίσετε τα δάκρυά σας. Σε όσους έχουν κάτι να πουν. Δεν ακούω πολύ καλά πάνω στις επευφημίες για το MVP».