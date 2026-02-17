Παναθηναϊκός: Στην Κρήτη χωρίς τον Ερνανγκόμεθ - Στόχος να είναι στο Ηράκλειο την Τετάρτη

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα ταξιδέψει μαζί με την αποστολή του Παναθηναϊκού Aktor στο Ηράκλειο. Θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του, με στόχο το πρωί της Τετάρτης (18/2) να βρίσκεται στο shootaround ενόψει του προημιτελικού με τον ΠΑΟΚ.

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής με τον Ισπανό πάουερ φόργουορντ στο «τριφύλλι».

Ο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρείται από μία ίωση και δεν συμμετείχε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού Aktor την Τρίτη (17/2) στο "Telekom Center Athens".

Για την ακρίβεια, ο έμπειρος πάουερ φόργουορντ παρέμεινε κλινήρης και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή που αναχωρεί για το Ηράκλειο σε λίγη ώρα.

Οι «πράσινοι» ενημέρωσαν πως ο Ερνανγκόμεθ θα εξεταστεί εκ νέου. Εφόσον πάνε όλα καλά, τότε θα «πετάξει» για την Κρήτη μόνος, ώστε να συμμετάσχει και στο shootaround της ομάδας το πρωί του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (18/2) και να δει αν είναι σε θέση να παίξει απέναντι στους «ασπρόμαυρους».