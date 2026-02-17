Καντέρ: «Θέλω να παίξω στον Παναθηναϊκό αλλά όχι μέχρι να φύγει ο Άταμαν»

Ο Ενές Καντέρ βρίσκεται στην Ελλάδα για την παρουσίαση του βιβλίου του και μεταξύ άλλων απάντησε στο ερώτημα αν θα αγωνιστεί ποτέ στον Παναθηναϊκό.

Ο Τούρκος καλαθοσφαιριστής στην απάντηση του, ανέφερε ότι όσο είναι προπονητής του Τριφυλλιού ο Εργκίν Αταμάν, όχι μόνο δεν θα φορέσει την φανέλα του Παναθηναϊκού αλλά δεν θα πηγαίνει ούτε σε αγώνες του!

Ο Ενές Καντέρ, άλλωστε έχει μεγάλη κόντρα με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, λόγω των καλών σχέσεων που έχει ο Εργκίν Αταμάν, με τον Ερντογάν, αφού ο έμπειρος σέντερ βρίσκεται στα «μαχαίρια» με τον Τούρκο πρόεδρο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ενές Καντέρ:

«Κάποιοι θυμώνουν, κάποιοι χαίρονται, αλλά λόγω του πράσινου, λόγω των Μπόστον Σέλτικς... Ακόμα και το λογότυπο μοιάζει πολύ με αυτό του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι απλώς φαίνεται πολύ ωραίο. Αλλά δεν θα έρθω σε κανένα παιχνίδι μέχρι να φύγει αυτός ο Τούρκος προπονητής, γιατί είναι πολύ καλός φίλος του Ερντογάν και ταυτόχρονα κάνει πολύ κακή δουλειά.

Παρακολουθώ τα παιχνίδια τους και νομίζω ότι πριν λίγες μέρες έχασαν από μία από τις χειρότερες ομάδες στην Ελλάδα, σωστά; Και δυστυχώς, ακόμα και στη EuroLeague δεν τα πάνε και τόσο καλά. Μόλις απολύσουν αυτόν τον προπονητή, και άκουσα ότι υπάρχουν πολλές φήμες γι’ αυτό, θα ξεκινήσω να πηγαίνω στα παιχνίδια».

Για το αν θα πήγανε στον Παναθηναϊκό: «Και στην πραγματικότητα, όχι όσο είναι αυτός προπονητής, αλλά ίσως μετά από αυτόν, ίσως θέλω να καθίσω και να συζητήσω με την ομάδα και με τον ιδιοκτήτη. Και το έχω πει σε κάθε συνέντευξη που έδωσα: Θέλω να παίξω μια μέρα για τον Παναθηναϊκό. Και είμαι ακόμα 32, 33 ετών, είμαι νέος, είμαι υγιής. Ναι, μπορώ να παίξω γι' αυτούς, αλλά όχι μέχρι να απολυθεί ο Άταμαν».