Κι επίσημα τέλος από την Παρτιζάν ο Πέιν, πάει στους Σίξερς

Ο Κάμερον Πέιν έμεινε κι επίσημα ελεύθερος από την Παρτιζάν και θα συνεχίσει στο ΝΒΑ και στους Σίξερς.

Ο Αμερικανός άσος αποτελεί παρελθόν από τη σερβική ομάδα, η οποία θα βάλει στα ταμεία της 1,7 εκατ. δολάρια, με τον Πέιν να συνεχίζει στο ΝΒΑ και τους Σίξερς.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Κάμερον Πέιν συνεχίζει την καριέρα του στο NBA. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος έφτασε στις τάξεις της ασπρόμαυρης ομάδας κατά τη διάρκεια της σεζόν για να αντισταθμίσει την απουσία του Κάρλικ Τζόουνς με την εμπειρία και την ποιότητά του, κέντρισε το ενδιαφέρον της Φιλαδέλφειας, η οποία προσέγγισε την Παρτιζάν Μότσαρτ Μπετ με την επιθυμία να φέρει πίσω τον Κάμερον στο πρωτάθλημα του NBA.

Τη στιγμή που ο Κάρλικ Τζόουνς βρίσκεται ένα βήμα πριν την επιστροφή του στο παρκέ, η Παρτιζάν πήρε την απόφαση να αποδεχτεί προσφορά 1.750.000 δολαρίων για τη μεταγραφή του Πέιν στη Φιλαδέλφεια.

Η Παρτιζάν ευχαριστεί τον Κάμερον για όλα και του εύχεται καλή επιτυχία στην καριέρα του».