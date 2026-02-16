«Αποχωρεί από την Παρτιζάν ο Πέιν και επιστρέφει στο ΝΒΑ - Το buyout που θα πληρώσουν οι Σίξερς»

Σημαντικές εξελίξεις στην Παρτιζάν, καθώς ο Κάμερον Πέιν είναι έτοιμος να επιστρέψει στο ΝΒΑ και τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Η θητεία του Κάμερον Πέιν στην Παρτιζάν αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Σύμφωνα με το «Mozzart Sport», ο Πέιν θα αποχωρήσει από την Παρτιζάν και θα επιστρέψει στο ΝΒΑ. Πιο συγκεκριμένα, θα φορέσει ξανά την φανέλα των Φιλαδέφλεια Σίξερς, με τους οποίους αγωνίστηκε τη σεζόν 2023-24. Το δημοσίευμα αναφέρει πως η ομάδα του «μαγικού κόσμου» θα πληρώσει 1.750.000 δολάρια στους Σέρβους για να κάνουν δικό τους τον Αμερικανό.

Ο 32χρονος φέτος στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 12,4 πόντους, 2,3 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 10,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 10 ματς και 23:20 στο παρκέ.