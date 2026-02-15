Διέλυσε την Μανρέσα με +37 η Μπαρτσελόνα

Στα θετικά αποτελέσματα επέστρεψε η Μπαρτσελόνα μετά την ήττα από την Παρί, με τους Μπλαουγκράνα να ξεσπούν πάνω στην Μανρέσα, διαλυοντας τη με +37 (97-60).

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ με τη νίκη ανέβηκε στο 14-6 και συνεχίζει στο κυνήγι της πρώτης Ρεάλ, με την Μανρέσα να πέφτει στο 8-12.

Για τους νικητές ο Κλάιμπερν ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Κέιλ να συμπληρώνει 13 πόντους. Διψήφιος και ο Λαπροβίτολα με 12 πόντους και 4 ασίστ, με τον 16χρονο Σέρβο γκαρντ Νίκολα Κουστουρίτσα να γίνεται ο νεότερος παίκτης που σκοράρει στην Liga Endesa με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Από την άλλη πλευρά για την Μανρέσα ο Ρέγιες ήταν ο καλύτερος με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ, με τον Ουμπάλ να προσθέτει 10 πόντους.