Ο Μπόλντγουιν με ένα… κουφό σουτ με ταμπλό από την κορυφή έκρινε το θρίλερ στο "T Center" και η Φενέρ νίκησε τον Παναθηναϊκό (83-85) που δεν έχει ούτε δράμι τύχης στο πλευρό του.

Ο Παναθηναϊκός Aktor «πάλεψε» με όλες τις δυνάμεις του απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης, αλλά ένα... τρελό buzzer beater του Ουέιντ Μπόλντγουιν με τη βοήθεια του ταμπλό έκρινε το αμφίρροπο παιχνίδι σε «νεκρό χρόνο». Η Φενέρμπαχτσε πέρασε με το διπλό από το κατάμεστο "Telekom Center" και παρέμεινε στην κορυφή του ταμπλό (20-7 ρεκόρ), με τους «πράσινους» να υποχωρούν στο 16-12 και να... μπλέκουν ακόμα περισσότερο βαθμολογικά.

Ο Ουέιντ Μπόλντγουιν ήταν ο άνθρωπος που έκρινε το παιχνίδι, καθώς μετά τα 0/5 σουτ του στο ημίχρονο, μέτρησε στην επανάληψη 13 πόντους, συμπεριλαμβανομένου του buzzer beater που έκρινε την αναμέτρηση. Μάλιστα, ο πλέι μέικερ της «Φενέρ» είχε και 9 ασίστ. Από εκεί και πέρα, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς έκανε ρεκόρ καριέρας, με μια σπουδαία εμφάνιση (26 πόντοι), ενώ πολύτιμοι ήταν για τους νικητές και οι Νικολό Μέλι (6 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Νάντο ντε Κολό (10 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ).

Στην αντίπερα όχθη, ο Παναθηναϊκός Aktor παρά το κακό ξεκίνημα, επέστρεψε δυναμική στη διεκδίκηση του αγώνα, τον οποίον έφερε στα μέτρα του παρά τα πολλά παράπονα που είχε προς τη διαιτητική τριάδα. Ο Εργκίν Αταμάν «έσφιξε» το ροτέισιον και χαμήλωσε το σχήμα, με τις δύο επιλογές του να αποδίδουν. Όμως, στο τελευταίο δίλεπτο οι λεπτομέρειες «πλήγωσαν» το «τριφύλλι», που λίγο νωρίτερα ήταν έτοιμο να στείλει το ματς στην παράταση.

Στην επιστροφή του στη δράση ο Κέντρικ Ναν είχε 17 πόντους με 5/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 4/6 βολές, καθώς και 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, αλλά και 4 λάθη. Συγκλονιστική εμφάνιση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (18 πόντοι με 3/4 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 0 λάθη σε 37'03''), πολύ καλός για όσο χρησιμοποιήθηκε ο Τι Τζέι Σορτς (10 πόντοι, 4 ασίστ σε 12'), βοήθησε στην επανάληψη ο Κώστας Σλούκας (10 πόντοι, 2 ασίστ). Αξίζει να σημειωθεί πως οι Ντίνος Μήτογλου και Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν αγωνίστηκαν καθόλου.

Μπήκε «ζεστή» η πρωταθλήτρια Ευρώπης

Ο Παναθηναϊκός Aktor άρχισε το παιχνίδι με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Φαρίντ και στο πρώτο πεντάλεπτο το ματς έμοιαζε μοιρασμένο (10-9 στο 5' με δύο διαδοχικά καλάθια του Ναν). Όμως, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς έκανε μεγάλη «ζημιά» (11π. με 3/3 τρίποντα) και η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πήρε το «πάνω χέρι» (12-17 στο 7'). Οι Σλούκας, Καλαϊτζάκης και Χολμς πέρασαν στο glass floor, αλλά η τουρκική ομάδα ήταν κυρίαρχη (19-25 στο 10'), σουτάροντας με 60% πίσω από τα 6,75 μέτρα (6/10 τρίποντα). Μάλιστα, στην 1η περίοδο το «τριφύλλι» είχε μόλις 2 ασίστ για 3 λάθη, ενώ παρουσίαζε και τις γνωστές παθογένειες στην περιφερειακή άμυνα.

Το small ball του Αταμάν και η τριπλέτα Σορτς, Όσμαν, Χουάντσο έφεραν τα πάνω - κάτω

Ο Αταμάν επιχείρησε να ανακατέψει την τράπουλα και χαμήλωσε το σχήμα, χρησιμοποιώντας τρεις γκαρντ (Σορτς, Σλούκας, Ναν) και τον Όσμαν στο «4». Μάλιστα, μια συνεργασία των Σορτς - Όσμαν στο ανοιχτό γήπεδο «ξεσήκωσε» το κοινό (23-27 στο 13'). Ο Χολμς δέχτηκε μια αγκωνιά από τον Μπιτίμ και αναγκάστηκε να βγει, με τον Αταμάν να πηγαίνει σε ακόμα πιο... έντονο small ball με τον Ερνανγκόμεθ στο «5», το οποίο απέδωσε άμεσα. Το δίδυμο Σορτς (4π., 3ασ.) και Όσμαν (8π.) «πάτησε γκάζι» και έφερε το «τριφύλλι» στον πόντο (31-32 στο 16'), ενώ το 3π. του Χουάντσο ισοφάρισε το παιχνίδι (34-34 στο 17') στο "T-Center". Ο «Σάρας», από τη μεριά του, πήγε στις γνώριμες -και αγαπημένες του- ημίψηλες πεντάδες, παίζοντας συνεχώς με «παγίδες» πάνω στον Ναν (3/8 2π. και 2λ.). Ο Γκραντ αντικατέστησε τον Σλούκα, ο «εκρηκτικός» Σορτς έφτασε τους 8π. (4/5 2π.) βάζοντας... φωτιά στο γήπεδο και ο Ερνανγκόμεθ έκανε το... ματς της ζωής του (12 πόντοι - 9 ριμπάουντ στο 19'). Έτσι, το σκηνικό γύρισε πλήρως (42-41 στο ημίχρονο), με το «τρικ» του κόουτς Αταμάν, καθώς και το «σφιχτό» ροτέισιον, να αποδίδουν στον μέγιστο βαθμό. Στην αντίπερα όχθη, ο Ουέιντ Μπόλντγουιν ήταν πολύ άστοχος (0/5 εντός πεδιάς) ο Τέιλεν Χόρτον Τάκερ ήταν... εκτός κλίματος (2π. με 1/6 σουτ), αλλά οι «πράσινοι» δεν είχαν βρει «αντίδοτο» για τον Μπιμπέροβιτς (16 πόντοι με 4/5 3π.).

Σκλήρυνε αμυντικά ο Παναθηναϊκός Aktor, βοήθησε ο Ρογκαβόπουλος

Η επιστροφή των starters συνδυάστηκε με δύο προσπάθειες για τα highlights (45-43 στο 23' με ένα 3π. του Ναν από τα 7,5μ. και 49-46 στο 24' με ένα θεαματικό κάρφωμα του Φαρίντ), όμως η πραγματική διαφορά έγινε με την είσοδο του Ρογκαβόπουλου αντί του Όσμαν. Ο «Ρόγκα» βρήκε γρήγορα 5π. (1/1 2π,, 1/1 3π.), βοήθησε αμυντικά στο πλευρό του Χουάντσο και οι «πράσινοι» πήγαν για πρώτη φορά στο +7 (55-48 στο 26'). Ο Σλούκας πήρε τη θέση του Γκραντ, η ένταση της «πράσινης» άμυνας είχε ανέβει, ενώ και ο Φαρίντ ήταν θετικός στην επανάληψη (7π., 2ρ.). Παράλληλα, ο Ναν (10π., 5ρ., 4ασ.) προσπάθησε να «διαβάσει» καλύτερα το παιχνίδι. Σορτς - Χολμς έδωσαν «ανάσες» σε Ναν - Φαρίντ, οι... χαμηλές πτήσεις του Χόρτον Τάκερ συνεχίστηκαν (1/8 εντός πεδιάς) και το «τριφύλλι» διατήρησε το προβάδισμα μέσω της άμυνάς του (62-56 στο 30').

Το buzzer beater του Μπόλντγουιν «καθάρισε» ένα ματς - θρίλερ

Ο Γιάντουνεν ευστόχησε σε τρίποντο για το 62-59 και στο 32' ο Αταμάν επέστρεψε στην πεντάδα χωρίς σέντερ (Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Όσμαν, Χουάντσο). Σε εκείνο το σημείο, ένα προσωπικό 5-0 του ασταμάτητου Μπιμπέροβιτς άλλαξε ξανά τα δεδομένα (62-64 στο 33'), με τον Ντε Κολό να «γράφει» το 65-67 μετά την τεχνική ποινή του διαιτητή Νέντοβιτς στον κόουτς Αταμάν, που διαμαρτυρήθηκε για καθαρό φάουλ στον Όσμαν που δεν σφυρίχθηκε. Η «Φενέρ» είχε ρυθμό, ο Μπιμπέροβιτς δεν είχε αντίπαλο και φτάνοντας τους 24π. (ρεκόρ καριέρας) διαμόρφωσε το 65-70, αναγκάζοντας τον Αταμάν να καλέσει άμεσα time out. Ο Σλούκας αντικατέστησε τον Γκραντ με 7'02'' για τη λήξη και μετά την τεχνική ποινή στον Μπιμπέροβιτς έκανε το 68-72 (34'). Στη συνέχεια, ο Ναν «ροκάνισε» κι άλλο την απόσταση (69-72 με 1/2β.) και το σχήμα χαμήλωσε παραπάνω με τον Γκραντ αντί του «Ρόγκα». Ο Ναν χρεώθηκε άλλη μια τεχνική ποινή (69-73, 1/1β. ο Ντε Κολό), ενώ ο Σλούκας πέτυχε ένα μεγάλο καλάθι για το 71-73 (35'). Το "Telekom Center" σηκώθηκε στο πόδι, ο Ναν έκλεψε μια μπάλα και κάρφωσε με το ένα χέρι για τη νέα ισοφάριση (73-73 στο 36') σε ένα παιχνίδι για... γερά νεύρα. Μετά το time out του «Σάρας», ο Μπιτίμ έβαλε ένα πολύτιμο τρίποντο (73-76), αλλά ο Σλούκας «απάντησε» με ένα εξίσου κομβικό σουτ από την κορυφή (76-76).

Με 3'40'' για το φινάλε ο Μπόλντγουιν πήρε μια βιαστική επιλογή και στην άλλη πλευρά του glass floor ο Σλούκας κέρδισε το 4ο αμυντικό φάουλ των Τούρκων. Όμως, στη συνέχεια αστόχησε στο λέι απ προ του Μπιμπέροβιτς. Ο Γκραντ «βούτηξε» για μια μπάλα και οδηγήθηκε σε τζάμπολ με τον Μπόλντγουιν, ενώ ο Γιασικεβίτσιους επανέφερε τον Χόρτον Τάκερ στο ματς. Ο Γκραντ κέρδισε το τζάμπολ, αλλά το τρίποντο του Σλούκα από τη γωνία βρήκε το σίδερο. Ο Χουάντσο έβγαλε την άμυνα στον Μέλι, αλλά ο Χόρτον Τάκερ έκανε το ίδιο στον Ναν στον αιφνιδιασμό και το 76-76 δεν άλλαξε (2'24'' για το τέλος). Ο Μπιμπέροβιτς γύρισε αντί του Χόρτον Τάκερ, ο Μπόλντγουιν με μια... λέιζερ πάσα έδωσε το πάρε - βάλε στον Ντε Κολό (76-78) και στη συνέχεια ο Ναν ισοφάρισε από τη γραμμή (78-78, 1'55'' για το φινάλε).

Σε εκείνο το σημείο ο Αταμάν έριξε τον Καλαϊτζάκη αντί του Σλούκα, δείχνοντας την πρόθεσή του να πάει σε... αλλαγές χάντμπολ στην τελική ευθεία. Ο συγκλονιστικός Ερνανγκόμεθ «έβγαλε» άλλη μια άμυνα, αλλά η «πράσινη» επίθεση.... κόλλησε και ο Μπόλντγουιν σταμάτησε τον Γκραντ στο τέλος των 24'' (71'' για το τέλος). Ο Ναν έκοψε με φάουλ τον Μπόλντγουιν, εκείνος με 2/2 βολές έκανε το 78-80 και ο Σλούκας επανήλθε για το τελευταίο λεπτό. Ο Αταμάν πήρε time out, ο Γκραντ επανέφερε στον Ναν και εκείνος του έδωσε ξανά τη μπάλα. Με 43'' για το τέλος, λοιπόν, οι διαιτητές σφύριξαν επιθετικό φάουλ στον "J". Όμως, ο Ναν πίεσε την επαναφορά και κέρδισε σε χρόνο dt την κατοχή ξανά για τους «πράσινους». Με τον Παναθηναϊκό στο -2 η μπάλα «κόλλησε» και ο Ναν αστόχησε σε μια προσπάθεια εκτός ισορροπίας, προτού αποβληθεί με 5ο φάουλ (15'' για τη λήξη). Ο Χόρτον Τάκερ πήγε στη γραμμή, έβαλε και τις δύο και η Φενέρμπαχτσε «αγκάλιασε» τη νίκη (78-82). Όμως, ο Χουάντσο δεν άφησε τίποτα να τελειώσει και με ένα μεγάλο τρίποντο έδωσε... ανάσα στην ελληνική ομάδα (81-82 στο 39'50''). Η Φενέρμπαχτσε επανέφερε τη μπάλα στον Γιάντουνεν και ο Φινλανδός πήγε στις βολές μέσα σε πανδαιμόνιο. Ο πρώην παίκτης της Παρί ευστόχησε στην πρώτη, αλλά αστόχησε στη 2η και και ο Σορτς τρέχοντας... σφαίρα όλο το παρκέ ισοφάρισε μέσα σε αποθέωση (83-83, 2,5'' για το τέλος). Ο Γιασικεβίτσιους πήρε time out, η μπάλα πήγε στα χέρια του Μπόλντγουιν και εκείνος σκόραρε από μέση απόσταση με ταμπλό για να «σφραγίσει» το διπλό της Φενέρμπαχτσε με buzzer beater (83-85), προτού ακολουθήσει σύρραξη των παικτών, λόγω των προκλητικών κινήσεων του Αμερικανού γκαρντ.

Τα Δεκάλεπτα: 19-25, 42-41, 62-56, 83-85.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.