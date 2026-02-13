Πλήρης στη Μύκονο ο Άρης Betsson

Την προετοιμασία του για το αυριανό (14/2, 16:00) παιχνίδι κόντρα στην Μύκονο ολοκλήρωσε ο Άρης Betsson, με τον Ίγκορ Μίλιτσιτς να μην αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ:

«Ο ΑΡΗΣ αντιμετωπίζει εκτός έδρας αύριο (Σάββατο 14/02, 16:00) τη Μύκονο Betsson, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Igor Milicic μετρά τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και θέλει να κάνει το «καρέ», ώστε να εδραιωθεί στην 5η θέση και να κοιτάξει ψηλότερα.

Η μίνι προετοιμασία ολοκληρώθηκε σήμερα (13/02) με μία προπόνηση στο «Nick Galis Hall» και το μεσημέρι η αποστολή αναχωρεί αεροπορικώς για τη Μύκονο. Πριν από την προπόνηση, το προπονητικό επιτελείο ανέλυσε τον αυριανό αντίπαλο με τη χρήση βίντεο.

Την αποστολή του ΑΡΗ Betsson απαρτίζουν οι: Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Bryce Jones, Amine Noua, Μιχάλης Τσαϊρέλης, Jake Forrester, Στέλιος Πουλιανίτης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Ronnie Harrell, Danillo Andjusic, Κώστας Αντετοκούνμπο, Arnoldas Kulboka».

