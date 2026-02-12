Η Βαλένθια παρέμεινε στην τετράδα παίρνοντας την νίκη απέναντι στην Βολερμπάν με 82-67 δίχως να ιδρώσει ιδιαίτερα, σε ένα παιχνίδι που «τελείωσε» από την... τρίτη περίοδο.

Η Βαλένθια (18-10) υποδέχθηκε την Βιλερμπάν (7-21) στην «Roig Arena» και πήρε την νίκη με 82-67 που την κρατά σταθερά στην τετράδα. Με ένα καλό πρώτο ημίχρονο και δίχως να ιδρώσει ιδιαίτερα, πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού από την δεύτερη περίοδο. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε ακόμη περισσότερο την πίεση στην άμυνα η Βαλένθια ενώ στην επίθεση με μπροστάρη τον Τόμσον έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της Βιλερμπάν, και στο τέλος η νίκη ήρθε εύκολα για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για την Βαλένθια ήταν οι Ντάριους Τόμσον (14π. 2ασ.) και Ζεάν Μοντέρο (14π. 3ασ.), ενώ για την Βιλερμπάν ξεχώρισαν οι Έντουιν Τζάκσον (20π.) και Πολ Έμπουα (10π. 8ρ.).

Την επόμενη αγωνιστική η Βαλένθια θα ταξιδέψει στην Βιτόρια για να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια (26/02, 21:30). Αντίθετα η Βιλερμπάν θα αντιμετωπίσει την Ντουμπάι στα Αραβικά Εμιράτα (26/02, 19:00).

Με σκληρή άμυνα και «ηγέτη» Ντάριους Τόμσον, μπροστά στο ημίχρονο η Βαλένθια

Το παιχνίδι ξεκίνησε με σχετικά χαμηλό σκορ, καθώς μετά από 4΄παιχνιδιού, η Βαλένθια προηγούνταν με 8-4. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με ένα γρήγορο 5-0, περνώντας μπροστά με 9-8, χάρη σε τρίποντο του Σέλιας. Οι γηπεδούχοι με δικό τους 11-0, πέρασαν εκ νέου μπροστά και μάλιστα με +10 (19-9), μετά από τρίποντο του Μπαντιό, δύο λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου. Σε ένα παιχνίδι των σερί, αυτή την φορά η Βιλερμπάν με νέο 8-0, μείωσε σε 19-17.

Η Βαλένθια μπήκε δυναμικά στο δεύτερο δεκάλεπτο και με νέο σερί, 5-0 αυτή τη φορά, προηγήθηκε ξανά με +10 (27-17), με καλάθια των Μουρ και Μοντέρο. Η Βιλερμπάν με τρίποντο του Χάρισον έκοψαν την διαφορά στην μέση (28-23), όμως οι γηπεδούχοι ήλεγχαν τον ρυθμό και με ένα ακόμη τρίποντο του Τόμσον (2/2 τρ.), πήραν αέρα +12 πόντων (35-23). Ο Ντάριους Τόμσον ήταν «καυτός» και με το τρίτο του τρίποντο σε ισάριθμες προσπάθειες, έδωσε νέο μεγαλύτερο προβάδισμα στην ομάδα του με 40-25. Η Βιλερμπάν βρήκε νέα απάντηση μειώνοντας σε 45-31, δυο λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Πουέρτο με τρίποντο και φάουλ πήγε ξανά το σκορ στο +13 (44-31).

«Στραγγάλισε» αμυντικά την Βιλερμπάν και πήρε εύκολα την νίκη η Βαλένθια

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε από εκεί όπου είχε σταματήσει το παιχνίδι. Η Βαλένθια κρατούσε διψήφια διαφορά (48-35) και ήλεγχε τον ρυθμό του παιχνιδιού. Με κάρφωμα του Κι μάλιστα, έφυγε στο +17 (52-35) για πρώτη φορά στην βραδιά, έχοντας πια προβάδισμα νίκης στα... χέρια της. Στα μέσα της περιόδου, ο Τόμσον πέτυχε το τέταρτο τρίποντό του (4/4 τρ.) και έδωσε νέο μεγαλύτερο προβάδισμα στην Βαλένθια με +19 (56-37), «καθαρίζοντας» σιγά-σιγά την υπόθεση νίκη για τους Ισπανούς. Οι γηπεδούχοι με ένα ακόμη τρίποντο (11/25 τρ.) του Μπαντιό και 1/2 βολές του Μουρ, βρήκε το πρώτο προβάδισμα +20 πόντων (63-43), στο τέλος του δεκαλέπτου.

Με το ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, η Βιλερμπάν με 6-0 και 2/2 τρίποντα από τον Τζάκοσν, έριξε την διαφορά στο -12 (63-51). Η απάντηση από την γηπεδούχο ομάδα ήρθε άμεσα όμως, με δικό της 8-0 και φοβερό καλάθι και φάουλ του Μοντέρο, επανάφερε την τάξη και πήρε αέρα 17 πόντων (71-54).Οι φιλοξενούμενοι είδαν τον Τζάκσον να παίρνει «φωτιά» και φτάνοντας τους 20 πόντους με 6/6 τρίποντα, μείωσαν σε 75-59, όμως η ιστορία του παιχνιδιού είχε γραφτεί ήδη, καθώς δεν υπήρχε χρόνος για την Ασβελ. Η γαλλική ομάδα έριξε μάλιστα την διαφορά και στους 10 (77-67), με τρίποντο του Σέλιας.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 44-33, 63-45, 82-67

