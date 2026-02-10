«Ο Μίροτιτς σκέφτεται να αποχωρήσει από την Μονακό»!

Σύμφωνα με την ισπανική SPORT ο Νίκολα Μίροτιτς σκέφτεται να αποχωρήσει από την Μονακό λόγω των οικονομικών προβλημάτων της γαλλικής ομάδας, με τον Μαυροβούνιο ψηλό να εξετάζει όλες τις επιλογές που έχει στα χέρια του.

Οι εξελίξεις στην Μονακό «τρέχουν» και το μέλλον της ομάδας βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στον αέρα λόγω των οικομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης της ομάδας Αλεξέι Φεντόριτσεφ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την SPORT, ο Νίκολα Μίροτιτς (34, 2μ.08) σκέφτεται να αποχωρήσει από την ομάδα του Μόντε Κάρλο εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων, με τον Μαυροβούνιο ψηλό να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Να σημειώσουμε ότι το «παράθυρο» των μεταγραφών στην Ευρωλίγκα έχει ολοκληρωθεί και όπως αναφέρει το ισπανικό δημοσίευμα, ο Μίροτιτς πρέπει να στραφεί σε ομάδες του Basketball Champions League ή σε ομάδες από την Ιαπωνία.

Όπως αναφέρει η SPORT η Μπανταλόνα είναι μια από τις ομάδες που παρακολουθεί τις εξελίξεις και σε περίπτωση που ο Μίροτιτς αποχωρήσει από την Μονακό, τότε η ισπανική ομάδα θα τον περιμένει με... ανοιχτές αγκάλες.

Ο πολύπειρος φόργουορντ την φετινή σεζόν μετρά 10.7 πόντους 4.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 19:06 σε 27 αγώνες της EuroLeague.