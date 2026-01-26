Γκαρνέτ: «Οι Ευρωπαίοι παίκτες έφεραν το flopping στο ΝΒΑ»

Ο Κέβιν Γκαρνέτ σε δηλώσεις του κατηγόρησε ευθέως τους Ευρωπαίους παίκτες πως έφεραν το flopping στο ΝΒΑ,

Aναλυτικά οι δηλώσεις του στο podcast «Ticket & The Truth»:

«Οι Ευρωπαίοι παίκτες έφεραν ένα σωρό flopping στο παιχνίδι. Δεν το αντέχω... Τρέχουν πάνω-κάτω και λένε κάτι στον διαιτητή. Έχουμε όλο αυτό το flopping και τις αηδίες, φίλε. Δεν κάναμε τέτοια πράγματα παλιά. Το καταλαβαίνω. Υπήρξαν σπουδαίοι παίκτες, αλλά πήραμε και μερικά περίεργα στοιχεία από αυτούς.

Ήρθες από τη Λιθουανία ή από όπου αλλού, αδερφέ, αυτό δεν σε κάνει καλό, καταλαβαίνεις τι εννοώ; Ζητήστε από τον Λούκα να παίξει και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ζητήστε του να κατέβει, να σουτάρει ένα τρίποντο και μετά να μαρκάρει σε όλο το μήκος του γηπέδου. Όσα βάζει, άλλα τόσα δέχεται. Δίνει και παίρνει».