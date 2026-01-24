Αν και βρέθηκε στο -13, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση και να κερδίσει στη Γλυφάδα τον Πανιώνιο με 70-67, ανεβαίνοντας έτσι ξανά στην 3η θέση.

Χωρίς να έχει τον τραυματία Τίμι Άλεν στη σύνθεσή του και με τον Πάτρικ Μπέβερλι εκτός για το δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ άντεξε και δείχνοντας χαρακτήρα, γύρισε το παιχνίδι στο κατάμεστο «Μάκης Λιούγκας» και πανηγύρισε ένα πολύ σημαντικό διπλό. Με τη νίκη του αυτή ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στο 10-4 και επέστρεψε έτσι στις νίκες, πιάνοντας την 3η θέση, όπου βρίσκεται και η ΑΕΚ, ενώ ο Πανιώνιος υποχώρησε στο 3-12, μένοντας στις τελευταίες θέσεις.

Για τους νικητές ξεχώρισαν ο Νίκος Χουγκάζ με 16 πόντους και σημαντική συμβολή στην ανατροπή της τρίτης περιόδου, ο Κλίβελαντ Μέλβιν με 15 πόντους και ο Τόμας Ντίμσα με 13 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Ματ Λιούις έβαλε 14 πόντους και ακολούθησαν οι Τζο Τόμασον και Τζάκσον Κρούζερ με 13 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Στην επόμενη αγωνιστική (17η) ο Πανιώνιος παίζει στην έδρα του Αμαρουσίου (1/2, 13:00), ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μύκονο (31/1, 16:00).

Σερί στο... σερί και ως το +10 ο Πανιώνιος

Με τον Ουότσον να μπαίνει δυναμικά στο ματς, ο Πανιώνιος προηγήθηκε 8-4, αλλά οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με τον ίδιο τρόπο, μέσα στη ρακέτα, και με τους Μουρ, Μέλβιν προσπέρασε με 8-14 και σερί 0-10. Ο Λιούις ήταν αυτός που έσπασε το πεντάλεπτο επιθετικό μπλακ άουτ της ομάδας του και ήταν αυτός που έγραψε το 15-14 της πρώτης περιόδου.

Ο Ντίμσα έφερε τον ΠΑΟΚ στο +5 (17-22), αλλά εκεί οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και δημιουργώντας σερί 12-0 και σκόρερ αρχικά τον Τσαλμπούρη κι έπειτα τον Τέιλορ, έκαναν το 29-22. Οι παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς αστοχούσαν από μακριά και ο Κρούζερ με διαδοχικά καλάθια έφερε τον Πανιώνιο σε διψήφια διαφορά (38-28), με τον Χουγκάζ να μειώνει στο 38-30 του ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο οι ασπρόμαυροι σούταραν μόλις 1/11 τρίποντα.

Στο +13 ο Πανιώνιος, εντυπωσιακό σερί και προσπέραση ο ΠΑΟΚ

Ο Πανιώνιος συνέχισε να κυριαρχεί (49-36), όμως ο ΠΑΟΚ, που έπαιζε πλέον χωρίς τον τραυματία Μπέβερλι, άρχισε να ευστοχεί στα τρίποντα, καταφέρνοντας έτσι να ροκανίσει τη διαφορά. Δύο τρίποντα από τον Χουγκάζ και ακόμα ένα από τον Ντίμσα έφεραν τον Δικέφαλο σε απόσταση καλαθιού (49-47), την στιγμή που οι γηπεδούχοι έκαναν απανωτά λάθη και κακές επιθετικές επιλογές. Έτσι, ο Χουγκάζ «χτύπησε» ξανά από τα 6,75μ., βάζοντας έτσι την ομάδα του μπροστά στο σκορ (49-50) στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με σερί 0-13.

Το ασπρόμαυρο σερί επεκτάθηκε στο 0-17 χάρη και στο τρίποντο του Κόνιαρη (49-55) και εκεί ο Πανιώνιος βρήκε σκορ μετά από 7 λεπτά με το κάρφωμα του Κρούζερ. Ήταν τώρα η σειρά των γηπεδούχων να τρέξουν το δικό τους σερί (8-0) και να προσπεράσουν με 57-55. Ο Μέλβιν με κάρφωμα έβαλε τον ΠΑΟΚ μπροστά (57-59) και στην επόμενη φάση, στο 36', αποβλήθηκε με πέμπτο φάουλ ο Μουρ. Τέιλορ και Τόμασον σημείωσαν το 62-59, ξεσηκώνοντας τον κόσμο της ομάδας, ο Ζντοβτς δέχτηκε τεχνική ποινή για παράβαση 8'' του Πανιωνίου και ακολούθησαν δύο μεγάλα τρίποντα: Ένα του Λιούις και η άμεση απάντηση του Ντίμσα για το 65-64 στο 1'28'' πριν το φινάλε.

Ο Τόμασον αστόχησε στην προσπάθειά του, όμως όχι και ο ΠΑΟΚ, που διαβάζοντας τη φάση, σκόραρε με τον Μέλβιν για το 65-66. Ακολούθησε το κόψιμο του Χουγκάζ στον Τέιλορ στα 20'' και ο Ταϊρί με εύστοχο ζευγάρι βολών έκανε το 65-68. Ο Γκίκας μείωσε με γρήγορο λέι απ, όμως μετά το τάιμ άουτ του Ζντοβτς, οι κυανέρυθροι καθυστέρησαν να κάνουν το φάουλ. Τελικά, στα 3,6'' ο Κόνιαρης έβαλε τις βολές του (67-70) και στην επαναφορά ο Γκίκας αστόχησε στο τρίποντο ισοφάρισης από το κέντρο.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 38-30, 49-50, 67-70

