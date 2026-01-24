Η Παρτιζάν ισοφάρισε την δεύτερη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της Euroleague!

Η Παρτιζάν έκανε την ανατροπή της χρονιάς στην Ευρωλίγκα, αφού επέστρεψε από το -27, για να επικρατήσει στην παράταση κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ με 104-101.

Οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου βρέθηκαν να χάνουν με 37-64 στο 23' και ο Βάνια Μαρίνκοβιτς με τρίποντη «βόμβα» λίγο πριν το φινάλε ολοκλήρωσε το comeback της Παρτιζάν, ισοφαρίζοντας σε 88-88 για να στείλει το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι Σέρβοι έχοντας υπέρ τους την ψυχολογία, ολοκλήρωσαν την μυθική τους ανατροπή και πανηγύρισαν τη νίκη με 104-101, ισοφαρίζοντας την δεύτερη μεγαλύτερη επιστροφή στην ιστορία της Euroleague.

Η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της διοργάνωσης έγινε τη σεζόν 2012/13 όταν η Πρόκομ είχε επιστρέψει από το -28 κόντρα στη Σιένα, παίρνοντας τη νίκη με 95-88.

Την περσινή σεζόν, μάλιστα ανάλογο comeback είχε κάνει και η Ζαλγκίρις κόντρα στην Αρμάνι, με τους Λιθουανούς να επιστρέφουν από το -27, όπως έκαναν και οι Σέρβοι απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ.