Με τους Πάντερ και Σενγκέλια να κάνουν ό, τι θέλουν στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα κέρδισε την Βιλερμπάν με 98-91 και πάτησε ξανά τετράδα, σε ένα παιχνίδι που για 35΄ήταν... ντέρμπι.

Η Μπαρτσελόνα (16-8) φιλοξενήθηκε από την Βιλερμπάν (6-18) στην Λυών και πέρασε δια πυρός και σιδήρου απέναντι στην «ψυχομένη» Βιλερμπάν. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος, έχοντας σε καταπληκτική κατάσταση τον Γκλιν Ουότσον, ο οποίος την κρατούσε σταθερά μπροστά στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι προσωπικότητα του Σενγκέλια και το καυτό χέρι του Πάντερ, έκαναν την ανατροπή και χάρισαν μια πολύ δύσκολη νίκη στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ με 98-91 .

Πρωταγωνιστές για τους Καταλανούς ήταν οι Κέβιν Πάντερ (31π. 4ασ.) και Τόκο Σενγκέλια (23π. 5ρ.), ενώ για την Βιλερμπάν ξεχώρισαν οι Γκλιν Ουότσον (23π. 3ασ.) και Μπράιαν Ανγκόλα (16π. 5ασ.).

Την επόμενη αγωνιστική η Μπαρτσελόνα θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (29/01, 21:15), ενώ η Βιλερμπάν θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (30/01, 21:45).

Ο μαγικός Γκλιν Ουότσον της έδωσε το προβάδισμα στο ημίχρονο

To ξεκίνημα του παιχνιδιού βρήκε την Βιλερμπάν μπροστά με 7-2 χάρη στον εξαιρετικό Ουότσον με 4 πόντους και 2/2 δίποντα. Η Μπαρτσελόνα απάντησε άμεσα με δικό της επιμέρους 7-2 και παίρνοντας σκορ από όλους στην επίθεση. Στα μέσα της περιόδου ο ασταμάτητος Ουότσον με καλάθι και φάουλ έφερε ξανά την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 12-10, σε ένα παιχνίδι χαμηλού σκορ, σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ για αρκετή ώρα, μέχρι που οι γηπεδούχοι ξέφυγαν στο +6 (26-20),με δύο εύστοχες βολές του Βοτιέ, ανεβάζοντας και το σκορ στο δεύτερο μισό της πρώτης περιόδου.

Στην δεύτερη περίοδο οι «μπλαουγκράνα» μπήκαν πιο δυνατά και έκαναν ένα επιμέρους σκορ 10-4, περνώντας μπροστά με 32-30. Το προβάδισμα τους όμως δεν κράτησε για πολύ καθώς οι Γάλλοι απάντησαν με 4-0 και ξαναπήραν το προβάδισμα με 34-32. Πέντε λεπτά πριμ από το τέλος του ημιχρόνου, ο καταπληκτικός Γκλιν Ουότσον πέτυχε τρίποντο κάνοντας το 37-34, για να απαντήσει με δικό του τρίποντο ο Νόρις, ισοφαρίζοντας εκ νέου το παιχνίδι. Η ΑΣΒΕΛ ήλεγχε τον ρυθμό, χτυπούσε κάθε αδυναμία της άμυνας της Μπαρτσελόνα και σε συνδυασμό με τα 15/26 σουτ εντός πεδιάς, ήταν μπροστά με 42-37, δύο λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Πάντερ ισοφάρισε σε 47-47 όμως ο Μασά με κάρφωμα από εξαιρετική ασίστ του Ουότσον, έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Σενγκέλια, Πάντερ και... άμυνα, έδωσαν την νίκη στους «μπλαουγκράνα»

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπάρτσα βγήκε διαφορετική στο αμυντικό κομμάτι και με τον Σενγκέλια να παίρνει την ομάδα του από το χέρι, πέρασε μπροστά με 52-48. Οι γηπεδούχοι όμως είχαν... Ουότσον και απάντησαν με 8-0 σερί, περνώντας ξανά μπροστά με 56-52, στα μέσα της τρίτης περιόδου. Για τους Καταλανούς, οι Σενγκέλια και Πάντερ βγήκαν μπροστά, ο Γεωργιανός έφτασε τους 15 πόντους και σε συνδυασμό με τους 17 του Αμερικανού, οδηγούσαν την Μπάρτσα επιθετικά, δίνοντας εκ νέου και το προβάδισμα με +7 (57-63), 3:30΄ πριν από το τέλος του δεκαλέπτου. Το τρελό κρεσέντο του «KP» συνεχίστηκε, με τον αστέρα της Μπάρτσα να έχει φτάσει τους 22 πόντους, και για πρώτη φορά διαφορά +8 στην ομάδα του με (60-68), έχοντας 3/4 τρίποντα στην περίοδο.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, οι Καταλανοί κρατούσαν ένα ισχνό προβάδισμα δύο πόντων (76-78), μέχρι που ο Τόκο Σενγκέλια «πέταξε» ένα τρίποντο για 76-81 δίνοντας ανάσα πέντε πόντων στην ομάδα του. Οι φιλοξενούμενοι είχαν «σφίξει» την άμυνά τους, ωστόσο το μπάσκετ της Ασβελ δεν της άφηνε περιθώρια να βρει ρυθμό στην επίθεση και να καθαρίσει το παιχνίδι. Το «καυτό» δεξί χέρι του Πάντερ όμως βρήκε την λύση έξω από τα 6,75 να δώσει την μεγαλύτερη διαφορά της βραδιάς (76-84) στην Μπάρτσα, βάζοντας θεμέλια για την 16η νίκη στην Euroleague. Ο Ουότσον δεν τα παρατούσε, πέτυχε ακόμη ένα τρίποντο και μείωσε σε 79-84, όμως είχε μπει το νερό στ' αυλάκι για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Βέσελι, ακριβώς τρία λεπτά πριν από το τέλος, στέλνοντας την διαφορά στο +11 (79-90).

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 49-47, 70-74, 91-98

