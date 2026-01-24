Α1 Γυναικών: Υποδέχεται τον Βόλο ο Ολυμπιακός - Κόντρα στον Πρωτέα ο ΠΑΟΚ

Η 15η αγωνιστική της Α1 Γυναικών ξεκινάει το Σάββατο (24/1) με δύο αναμετρήσεις.

Το Σάββατο (24/1) ξεκινάει η 15η αγωνιστική της Α1 Γυναικών με δύο παιχνίδια.

Αρχικά, στις 11:45 ο Πρωτέας Βούλας θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, με τον αγώνα να προβάλλεται από το ΕΡΤ2 Σπορ. Ακόμη, στις 15:00 ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο ΣΕΦ την Ανόρθωση Βόλου, με το ματς να μεταδίδεται από το Youtube.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

11:45 Πρωτέας Βούλας - ΠΑΟΚ

15:00 Ολυμπιακός - Ανόρθωσις Βόλου

Οι δηλώσεις που έγιναν ενόψει των αναμετρήσεων:

Χριστίνα Αναστασοπούλου (Αθλήτρια Πρωτέα Βούλας): «Προερχόμαστε από ένα δύσκολο παιχνίδι και ένα αρνητικό αποτέλεσμα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Το Σάββατο παίζουμε ένα πολύ σημαντικό ματς, για την συνέχειά μας στο πρωτάθλημα, με τον ΠΑΟΚ. Στόχος μας είναι να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να επιστρέψουμε στις νίκες και να ανεβούμε βαθμολογικά».

Άγγελος Αγγελίδης (Προπονητής ΠΑΟΚ): «Θα ήθελα να αρχίσω τις δηλώσεις μου με τα θερμά μου συλλυπητήρια στην αθλήτρια μου Naomi Mbandu για τον αιφνίδιο χαμό της μητέρας της εκ μέρους όλης της ομάδας. Είμαστε βαθιά λυπημένοι και έχουμε ένα λόγο παραπάνω να προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο. Η απουσία της στον αγώνα είναι δεδομένη και προσαρμόζουμε όλες τις προπονήσεις για αυτή την κατάσταση. Θέλουμε να κρατήσουμε στοιχεία που μας έδωσαν την νίκη στον προηγούμενο αγώνα και να γίνουμε ακόμα πιο δυναμικοί στην άμυνα μας. Στο τακτικό κομμάτι η ομάδα του Πρωτέα παίζει πάρα πολύ ωραία, ειδικά πλέον που έχει και ένα τεράστιο κορμί μέσα στην ρακέτα και μπορεί να ανεβάσει ρυθμό ακόμα και στο 5 εναντίον 5 με παίκτριες που κινούνται ασταμάτητα. Περιμένουμε ένα καλό παιχνίδι»

Ευγενία Κολλάτου (Αθλήτρια Ολυμπιακού): «Το παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στην Ανόρθωση Βόλου χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση. Μπορεί να βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία, όμως είναι μια ομάδα που παλεύει κάθε παιχνίδι. Εμείς οφείλουμε να σεβαστούμε τον αντίπαλο, να επιβάλουμε τον ρυθμό μας και να δείξουμε σοβαρότητα και ένταση από το πρώτο λεπτό, ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Σοφία Γιαπιτζόγλου (Αθλήτρια Ανόρθωσης Βόλου): «Στον εκτός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικές, δίνοντας τον καλύτερο μας εαυτό στο γήπεδο. Είναι ένας αρκετά δύσκολος αγώνας, ωστόσο είναι ένα καλό τεστ για να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας ενόψει των δύσκολων αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν».