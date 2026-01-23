Μπαίνει σε φουλ πρόγραμμα ο Λεσόρ!

Όπως αποκάλυψε η Magic Euroleague ο Ματίας Λεσόρ έχει περάσει όλα τα τεστ και την επόμενη εβδομάδα μπαίνει σε φουλ ατομικό πρόγραμμα.

Αν όλα πάνε καλά, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα που θα μπορούσε να είναι στις αρχές Φλεβάρη, θα ξεκινήσει να γυμνάζεται κανονικά με την ομάδα.

Ιατρικά μάλιστα όλα πηγαίνουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ολλανδού χειρουργού Φαν Ντάικ και πλέον ο τρόπος που θα ανταποκριθεί ο οργανισμός του θα κρίνει το επόμενο και σπουδαιότερο βήμα που είναι η επιστροφή του στις ομαδικές προπονήσεις.

Φυσικά θα πρέπει να βρεθεί στο ιδανικό επίπεδο φυσικής κατάστασης αλλά φαίνεται πια πως η ώρα του Γάλλου πλησιάζει.