Χωρίς Ντόντσιτς κόντρα στους Μπλέιζερς οι Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν θα έχουν μαζί τους τον Λούκα Ντόντσιτς για την αναμέτρηση με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, μετά την ήττα από τους Σάρλοτ Χόρνετς (135-117). Οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν μπροστά τους την αναμέτρηση με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (18/1, 05:00), με τον Τζέι Τζέι Ρέντικ να μην μπορεί να υπολογίζει στον Λούκα Ντόντσιτς.

Όπως έκανε γνωστό ο οργανισμός, ο «Luka Magic» δεν θα είναι διαθέσιμος, ενώ εκτός θα είναι και οι Όστιν Ριβς και Αντού Τιέρο. Την ίδια ώρα, αμφίβολοι για το ματς είναι τόσο ο ΝτεΆντρε Έιτον όσο και ο Τζάκσον Χέιζ.

Έτσι, για ακόμη μία φορά οι «Λιμνάνθρωποι» θα παραταχθούν σε ένα παιχνίδι με αρκετά προβλήματα.