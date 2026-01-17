Χωρίς Ντόντσιτς κόντρα στους Μπλέιζερς οι Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, μετά την ήττα από τους Σάρλοτ Χόρνετς (135-117). Οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν μπροστά τους την αναμέτρηση με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (18/1, 05:00), με τον Τζέι Τζέι Ρέντικ να μην μπορεί να υπολογίζει στον Λούκα Ντόντσιτς.
Όπως έκανε γνωστό ο οργανισμός, ο «Luka Magic» δεν θα είναι διαθέσιμος, ενώ εκτός θα είναι και οι Όστιν Ριβς και Αντού Τιέρο. Την ίδια ώρα, αμφίβολοι για το ματς είναι τόσο ο ΝτεΆντρε Έιτον όσο και ο Τζάκσον Χέιζ.
Έτσι, για ακόμη μία φορά οι «Λιμνάνθρωποι» θα παραταχθούν σε ένα παιχνίδι με αρκετά προβλήματα.