Ο CEO της Euroleague επιβεβαίωσε το SDNA για την παραμονή της Μπαρτσελόνα στη διοργάνωση!

Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτεγιούνας, επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του SDNA για την παραμονή της Μπαρτσελόνα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση με νέο δεκαετές συμβόλαιο.

Πριν από λίγες μέρες το SDNA αποκάλυψε πως οι Καταλανοί ενημέρωσαν το ΔΣ της Euroleague για την απόφασή τους να παραμείνουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση με νέο δεκαετές συμβόλαιο. Η παραπάνω είδηση, λοιπόν, που τις προηγούμενες μέρες έκανε τον γύρο του ευρωπαϊκού Τύπου, πήρε... επίσημη επιβεβαίωση δια στόματος Μοτεγιούνας.

Ο CEO της λίγκας μιλώντας στο "APnews" στάθηκε στην εν λόγω εξέλιξη, λέγοντας: «Είναι μεγάλο θέμα, φυσικά. Είναι ένα σημαντικό brand και είμαστε χαρούμενοι που δεσμεύτηκαν».

Όσο για το project του NBA Europe και τη διαφαινόμενη... μάχη με την Euroleague, ο Μοτεγιούνας ανέφερε: «Έχουμε ακούσει μόνο το πλάνο ή τα… πυροτεχνήματα για το πόσο εκπληκτικό θα είναι, για το πόσο μεγάλο είναι το potential. Όμως άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη. Είμαστε εδώ 26 χρόνια. Ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη».

Επιπλέον, ανέφερε για τα σχέδια του «μαγικού κόσμου»: «Το NBA εδώ και έναν χρόνο ανακοινώνει και ξανανακοινώνει πράγματα, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Ως επιχειρηματίες – γιατί μιλάμε για ιδιοκτήτες ομάδων – αρχίζουν κι αυτοί να βλέπουν ότι όλο αυτό μοιάζει λίγο με τον... χαλασμένο δίσκο του "θα ανακοινώσουμε αργότερα". Και το 2027 πλησιάζει ήδη».