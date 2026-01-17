Ιτούδης: «Με χαροποιεί ότι δεν χάσαμε την πίστη μας στον τρόπο που παίζουμε»

Ο Δημήτρης Ιτούδης μετά το διπλό στην έδρα της Βιλερμπάν στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του δεν έχασε την εμπιστοσύνη της στο τακτικό πλάνο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας προπονητής των Ισραηλινών:

Για την επιστροφή στο ματς και τη νοοτροπία της ομάδας από το Τελ Αβίβ: «Είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που επιστρέψαμε στο παιχνίδι και συγχαίρω τους παίκτες μου γι’ αυτό. Δεν χάσαμε την πίστη μας στον τρόπο που παίζουμε, ακόμη κι όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Αυτό με χαροποιεί».

Για τις προσαρμογές, την εκτέλεση του πλάνου και τη νίκη στη Λυών: «Έπρεπε να αλλάξουμε δραστικά το παιχνίδι μας στο δεύτερο μέρος. Αμυντικά, το πλάνο μας λειτούργησε, ενώ το αποτέλεσμα στο δεύτερο ημίχρονο δείχνει πώς θέλουμε να παίζουμε επιθετικά. Εκτελέσαμε το αγωνιστικό μας πλάνο σχεδόν τέλεια στο δεύτερο ημίχρονο και δίκαια κερδίσαμε».