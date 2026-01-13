Lakers' Corner: Σε... ελεύθερη πτώση οι «Λιμνάνθρωποι» - Ο Ρέντικ ξεκαθάρισε το βασικό πρόβλημα

Οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν την ήττα από τους Σακραμέντο Κινγκς (124-112) και η διοίκηση πρέπει να αποκτήσει... χθες τουλάχιστον έναν σουτέρ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ηττήθηκαν σε τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, αφού μετά τους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Μιλγουόκι Μπακς δεν τα κατάφεραν ούτε κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς (124-112). Πλέον, οι «Λιμνάνθρωποι» είναι πέμπτοι στη δυτική περιφέρεια με ρεκόρ 23-14.

Το μόνιμο πρόβλημα που αναγνώρισε ο Ρέντικ

Οι Λέικερς φέτος από την αρχή της σεζόν αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα στο τρίποντο. Οι «Λιμνάνθρωποι» είναι από τις χειρότερες ομάδες κα τελείωσαν τον αγώνα με 8/36 τρίποντα (22%).

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ στις δηλώσεις του τόνισε πως οι παίκτες του δεν σκοράρουν... ούτε με αίτημα. Η ομάδα είναι από τις χειρότερες στην λίγκα σε αυτή την στατιστική κατηγορία. Και το χειρότερο είναι πως τα περισσότερα σουτ είναι υπό καλές προϋποθέσεις. Οι Λέικερς θα μπορούσαν να τελειώσουν τον αγώνα με 50 ασίστ αν ήταν εύστοχοι και είχαν μόλις 21. Από την άλλη, οι Κινγκς μέτρησαν 32 ασίστ και 17/26 τρίποντα (65%).

Δεν μπορεί να γίνει πιο ξεκάθαρο πως οι «Λιμνάνθρωποι» πρέπει να κινηθούν γρήγορα στην αγορά και να προσθέσουν τουλάχιστον έναν σουτέρ στο ρόστερ τους.

Η... μηδενική βοήθεια στον Ντόντσιτς

Για ακόμη μία φορά ο Λούκα Ντόντσιτς έδειξε γιατί θεωρείται - και είναι - από τους καλύτερους παίκτες στην λίγκα. Ο Σλοβένος σούπερσταρ έκανε... ό,τι ήθελε και τελείωσε το ματς με 42 πόντους (16/25 σουτ, 2/9 τρίποντα, 8/8 βολές). Αυτό σημαίνει πως πέτυχε το 37,5% των «Λιμνανθρώπων», με τον Λεμπρόν Τζέιμς να είναι ο μόνος που προσέφερε κάποια βοήθεια, χωρίς όμως να κάνει καλή εμφάνιση (22 πόντοι, 8/17 σουτ, 0/5 τρίποντα, 6/6 βολές).

Ο «Luka Magic» πραγματοποίησε ακόμα μία MVP εμφάνιση, η οποία πήγε ξανά χαμένοι, αφού οι συμπαίκτες του δεν κατάφεραν να κάνουν τα βασικά.

Τόσο η διοίκηση (με κινήσεις) αλλά και ο Ρέντικ (μέσω των τακτικών και των αλλαγών) πρέπει να βρουν λύσεις και να βελτιωθεί σύντομα οι εικόνα των Λέικερς, ώστε η ομάδα να κάνει ένα σερί νικών και να βελτιώσει τη θέση της στη βαθμολογία ενόψει των play-offs.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 22 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη και 1 κλέψιμο σε 33 λεπτά.

Τζέικ ΛαΡάβια: 2 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 31 λεπτά.

ΝτεΆντρε Έιτον: 13 πόντοι, 13 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη και 2 μπλοκ σε 27 λεπτά.

Μάρκους Σμαρτ: 1 πόντος, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 31 λεπτά.

Λούκα Ντόντσιτς: 42 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 λάθη και 4 κλεψίματα σε 37 λεπτά.

Μαξ Κλέμπερ: 1 ασίστ σε 2 λεπτά.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 4 ριμπάουντ σε 26 λεπτά.

Ντάλτον Κνεκτ: 5 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 13 λεπτά.

Τζάκσον Χέιζ: 12 πόντοι, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 19 λεπτά.

Γκέιμπ Βίνσεντ: 9 πόντοι, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 18 λεπτά.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: Μηδενική στατιστική σε 2 λεπτά.

Μπρόνι Τζέιμς: 6 πόντοι σε 2 λεπτά.

Ρούι Χατσιμούρα: DNP

Πλέον, για την ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ ακολουθεί το παιχνίδι με τους Ατλάντα Χοκς (14/1, 05:30) και μετά η αναμέτρηση με τους Σάρλοτ Χόρνετς (16/1, 05:30).