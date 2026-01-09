Νίκησε (95-80) χωρίς να αγχωθεί τη Μπάγερν ο Ολυμπιακός που είχε σε μεγάλη μέρα τον Βεζένκοφ με 25 πόντους αλλά ανησυχεί για τον τραυματισμό του Μόρις.

Έκανε το καθήκον του αλλά... ανησυχεί ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» έπιασαν καλή απόδοση στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ήλεγξε το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος «καθαρίζοντας» εύκολη την υπόθεση νίκη (95-80).

Οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 12-8 και συνεχίζουν την μάχη για το πλεονέκτημα έδρας, με την γερμανική ομάδα να πέφτει στο 7-14.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα «έτρεξαν» το γήπεδο μοιράζοντας 28 ασίστ για 15 λάθη, ενώ κυριάρχησαν στον «αέρα» (35-23 ριμπάουντ). Βρήκαν λύσεις μέσα από το ζωγραφιστό (24/33δ.), χωρίς ωστόσο να σουτάρουν με καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (9/33τρ.).

Φαίνεται πως η Μπάγερν είναι η ιδανική αντίπαλος για τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ έκανε ότι ήθελε στο παρκέ, μετρώντας 25 πόντους με 8/10 δίποντα, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Κυρίαρχος στο ζωγραφιστό ο Μιλουτίνοφ (14π. 8ρ.), γεμάτη εμφάνιση από τον... άστοχο Ντόρσεϊ (10π. 2/8δ. 4ρ. 6ασ.), έδωσε λύσεις ο Παπανικολάου (10π. 4ασ.). Επέστρεψε με καλή εμφάνιση ο Τάισον Ουόρντ που δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο (10π. 3ασ. 3κλ.).

Από την άλλη πλευρά ο Αντρέας Ομπστ ήταν πρώτος σκόρερ με 21 πόντους και 3/8τρ., με τον Αιζάια Μάικ να έχει πολύ καλή παρουσία με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ. Κέρδισε μάχες στην ρακέτα ο δυναμικός ΜακΚόρμακ (13π. 8ρ.).

Soft αμυντικά ο Ολυμπιακός, ισχνό προβάδισμα για την Μπάγερν

Mε την κλασική του πεντάδα του τελευταία διαστήματος εκκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με τον Κώστα Παπανικολάου να βρίσκει σκορ από τα 6.75μ. για το 5-3 στο 2’. Ο ΜακΚόρμακ κέρδιζε μάχες στο ζωγραφιστό για το 5-7 της Μπάγερν, με τους «ερυθρόλευκους» να μετρούν ήδη 3 λάθη, την ώρα που η γερμανική ομάδα πήρε αέρα 4π. στο 5’ (8-12). Ο Βεζένκοφ με τέσσερις δικούς του ισοφάρισε άμεσα σε 12-12, την ώρα που ο Φουρνιέ ήρθε ζεστός από τον πάγκο για το 17-17 στο 8’. Ο ΜακΚόρμακ ήταν ο καλύτερος παίκτης του παρκέ (9π. 4/5δ.), με την γερμανική ομάδα να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα (21-23) στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, την στιγμή που οι Πειραιώτες εμφανίζονταν πιο soft αμυντικά.

Έβγαλε ένταση, βρήκε ρυθμό με Ουόρντ και πήρε τα ηνία ο Ολυμπιακός

Με τρίποντο του Ουόρντ μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Αμερικανό να βάζει μπροστά τους «ερυθρόλευκους» (24-23) και την Μπάγερν να απαντά με σερί 8-0 για να ανοίξει για πρώτη φορά την διαφορά στο +7 (24-31 στο 13’). Οι παίκτες του Πέσιτς εκτελούσαν με καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (5/10τρ.), με τους Πειραιώτες να ανεβάζουν την ένταση τους στην άμυνα, μειώνοντας στο σουτ (34-36 στο 15’). Ο Ντόρσεϊ έφερε το ματς σε ισορροπία (40-40 στο 17’), με τον Ουόρντ (8π. 3ας.) να έχει αλλάξει όλη την ροή του παιχνιδιού, για το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα (42-40 στο 17’). Ο Χολ έδωσε ενέργεια με συνεχόμενους πόντους (7π.) για το 49-45 των Πειραιωτών, με τον Ολυμπιακό να κλείνει το πρώτο μέρος στο +2 (49-47), έχοντας βελτιώσει την εικόνα του σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο.

Πάτησε το γκάζι με οδηγό Βεζένκοφ και πήρε διψήφιο προβάδισμα ο Ολυμπιακός

Με πέντε συνεχόμενους πόντους του Παπανικολάου μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος μεγαλώνοντας την διαφορά στο +7 (54-47), με την Μπάγερν να μένει χωρίς σκορ για περισσότερο από 2’. Ο Βεζένκοφ με τρίποντο έδωσε διψήφια διαφορά στο προβάδισμα των «ερυθρολεύκων» (+10, 59-49 στο 24’), με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχουν φέρει το ματς στα μέτρα τους (61-54 στο 25’). Ο Βεζένκοφ έκανε ότι ήθελε στο παρκέ, φτάνοντας τους 21π. ο Μιλουτίνοφ κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό (11π. 4/4δ.), με τους Πειραιώτες να εκτοξεύουν την διαφορά στο +13, (69-56 στο 28’). Ο Ολυμπιακός έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +12 (73-61), με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να ελέγχει πλήρως το ματς έχοντας βάλει βάσεις για να πάρει μια εύκολη νίκη.

Η Μπάγερν έβαλε πίεση, ο Ολυμπιακός δεν αγχώθηκε και πήρε εύκολα τη νίκη

Με τρίποντο του Βόιντμαν μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο η Μπάγερν ρίχνοντας την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (73-64), με την γερμανική ομάδα να έχει ανεβάσει την ένταση της στην άμυνα (76-69 στο 32'). Ο Ολυμπιακός είχε «κολλήσει» στην επίθεση, με τον Ντόρσεϊ να βρίσκει σκορ από τα 6.75μ. για το 79-69 στο 34' , με τον Φουρνιέ να εκτοξεύει την διαφορά στο +14 (85-71). Οι παίκτες του Πέσιτς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη, έτρεξαν σερί 7-0 για να μειώσουν στο -7, (85-78 στο 38'), βάζοντας πίεση στους «ερυθρόλευκους». Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ έδωσαν την λύση στους Πειραιώτες, έστειλαν και πάλι την διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με τον Ολυμπιακό να κάνει το καθήκον του επικρατώντας με 95-80.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 49-47, 73-61, 95-80.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης