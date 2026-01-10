Δίπλαρος: «Ένα όνειρο πραγματοποιήθηκε, δεν αξίζει στην Καρδίτσα η 10η θέση στην GBL»

Η Καρδίτσα επικράτησε με 84-75 της σέρβικης Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, κάνοντας το 2-0 στη μεταξύ τους σειρά των play-in και παίρνοντας την πρόκριση για τους «16» του φετινού Basketball Champions League.

Ο γκαρντ της θεσσαλικής ομάδας, Νίκος Δίπλαρος, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τα συναισθήματά τους μετά την πρόκριση στους «16» του BCL: «Σίγουρα μπήκε πολύ καλά η νέα χρονιά, με μια πρόκριση στους “16” του BCL, που ήταν ένα μακρινό όνειρο για την ομάδα και πραγματοποιήθηκε. Το μισό βήμα έγινε στη Σερβία. Όταν ξεκινάς σε αυτές τις σειρές με “break”, έχεις μεγαλύτερη ψυχολογία. Το ότι μετατρέψαμε το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα ήταν μια μεγάλη νίκη».

Για το πώς πανηγύρισαν την πρόκριση: «Ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πολλή κούραση γιατί ήταν back-to-back τα ματς, παίζαμε την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό και μετά Τρίτη-Πέμπτη με τη Σπαρτάκ. Οπότε θέλαμε απλά να… ξεκουραστούμε. Το πανηγυρίσαμε αρκετά, χαρήκαμε πάρα πολύ όλοι, αλλά δε μπορεί να κρατήσει πολύ αυτό, γιατί πάλι την Κυριακή (11/01, με Ολυμπιακό) έχουμε αγώνα και μπαίνουμε πάλι σε πρόγραμμα».

Για το πώς προσέγγιζαν την ευρωπαϊκή συμμετοχή στην αρχή της σεζόν: «Το “χτίσιμο” που έχει η ομάδα είναι για να μπορέσει να κάνει μια καλή πορεία στην GBL, που είναι και η προτεραιότητά μας. Απ’ τη στιγμή που είχε και το BCL, ξέραμε πως θα είναι περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα ταξίδια και περισσότερη κούραση, οπότε θα το πηγαίναμε βήμα-βήμα, αγώνα με αγώνα, για να δούμε πώς θα πάει, γιατί και για τον σύλλογο ήταν κάτι ξένο και για αρκετά παιδιά ήταν κάτι πρωτόγνωρο όλο αυτό. Από τους ομίλους μέχρι και τώρα με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα πηγαίναμε βήμα-βήμα και έτσι θα το πάμε και στους “16”. Θα πάμε ματς-ματς και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι μάς αναλογεί, όπως έχουμε κάνει από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα».

Για τους στόχους στους «16»: «Όπως “χτίστηκε” και το καλοκαίρι η ομάδα για την Ευρώπη, να πάει αγώνα-αγώνα, έτσι θα πάει και τώρα. Παίζουμε με μεγάλες ομάδες. Η Άλμπα πέρυσι έπαιζε Ευρωλίγκα, η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια είναι στα Final-4 του BCL και είναι πολύ δυνατή. Η Τόφας και η Σολέ είναι επίσης πολύ καλές. Προετοιμαζόμαστε σε κάθε ματς για να μπορέσουμε να νικάμε τα παιχνίδια και να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί. Δεν παίζουμε κανένα παιχνίδι για να χάσουμε, όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος. Θα παλέψουμε κάθε αγώνα, θα συνεχίσουμε να ζούμε το όνειρο που ζούμε στην πόλη και την ομάδα και θα προσπαθήσουμε, αν μπορούμε, να “τρυπήσουμε” περισσότερο το ταβάνι μας. Σίγουρα είναι μεγάλη επιτυχία που έχουμε φτάσει στις 16 καλύτερες ομάδες του BCL, που αν μας το έλεγαν το καλοκαίρι δε θα το πίστευε κανείς. Είναι μια καλή ευκαιρία να τεστάρουμε τις δυνάμεις μας».

Για τον απολογισμό από το πρώτο μισό της σεζόν που διένυσε η Καρδίτσα συνολικά: «Αν και δε μου αρέσουν οι δικαιολογίες, θεωρώ ότι ήμασταν άτυχοι έως τώρα το πρωτάθλημα. Θα μπορούσαμε να είχαμε δύο νίκες παραπάνω και να ήμασταν στην επτάδα τώρα. Αυτό που έχουμε καταφέρει αυτήν τη στιγμή είναι και για να μας δώσει ψυχολογία και για τη συνέχεια στην Ελλάδα. Σίγουρα στην Ευρώπη θέλουμε να συνεχίσουμε και να πάμε αγώνα-αγώνα, αλλά μάς δίνει ψυχολογία και για την Ελλάδα. Θα μας βοηθήσει να μπούμε αλλιώς, όλοι νιώθουμε καλύτερα τώρα, γινόμαστε ομάδα, μας φέρνει πιο κοντά όλο αυτό. Δεν αξίζει αυτήν τη στιγμή η 10η θέση στην ομάδα μας. Έχουμε ένα πολύ καλό γκρουπ παικτών και καλή χημεία μεταξύ μας, απλά θέλαμε λίγο παραπάνω χρόνο για να το βρούμε. Δεν είμαστε εκτός στόχων στην Ελλάδα, είμαστε σε καλή θέση. Το πρωτάθλημα έχει γίνει πάρα πολύ δυνατό, πολλές ομάδες επενδύουν και ανεβάζουμε τα μπάτζετ, φέρνουν πολύ καλούς παίκτες, οπότε το να βρίσκεσαι μία νίκη πίσω από τα play-offs είναι μεγάλο για μια ομάδα όπως η Καρδίτσα, που παίζει δύο διοργανώσεις, με πολλά προβλήματα που στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα δεν τα έχουν. Ήμασταν λίγο άτυχοι, αλλά αυτό μπορεί ν’ αλλάξει. Στην Ευρώπη “τρυπήσαμε” τον στόχο μας σίγουρα. Μέχρι στιγμής η χρονιά της Καρδίτσας είναι επιτυχημένη και στο χέρι μας είναι στην Ελλάδα να καταφέρουμε να φτάσουμε όσο ψηλότερα γίνεται».

Για το αν πίστευε, όταν πήγαινε στην Καρδίτσα πριν από δύο χρόνια, όλη αυτήν την πορεία της ομάδας: «Έχει ξεπεραστεί κατά πολύ από αυτό που περίμενα, ειδικά μετά την πρώτη χρονιά που μείναμε στις τελευταίες αγωνιστικές στην κατηγορία. Δεν περίμενα πως θα είχε αυτήν την κατάληξη. Επειδή η ομάδα θέλει να ανεβαίνει επίπεδα και να πηγαίνει μπροστά, έχει οράματα και στόχους, δεν προχωρούν με κλειστά τα μάτια. Πατούν στα πόδια τους, ξέρουν πώς να δουλέψουν, προσέχουν την κάθε τους κίνηση και το κάθε τους βήμα. Όταν υπάρχει μια οργάνωση σε όλο αυτό, καταλαβαίνεις πως μπορείς να “χτίσεις” κάποια πράγματα, να φτάσεις σε ένα καλό level και να καθιερωθείς και στη μεγάλη κατηγορία, που είναι δύσκολο έτσι όπως έχει γίνει πλέον σε δυσκολία. Η Καρδίτσα το καταφέρνει σιγά-σιγά και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Αν πριν δύο χρόνια που ήρθα εδώ μου έλεγαν ότι θα βγούμε Ευρώπη και θα περάσουμε στους “16” του BCL, δε θα το πίστευα τότε».

Για τις εξαιρετικές επιλογές των παικτών από την ομάδα, Ελλήνων και ξένων: «Το αν σου βγει ένας παίκτης μπασκετικά είναι και θέμα τύχης, δε μπορεί κάθε χρόνο κάθε παίκτης να κάνει καλή σεζόν. Το να πας σε καλό χαρακτήρα, όμως, δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα ψαξίματος. Είναι κάτι που εδώ το ψάχνουν πολύ. Εδώ υπάρχει αυτό το οικογενειακό κλίμα στην Καρδίτσα και το έχουμε καταφέρει απ’ την πρώτη σεζόν, παρ’ ότι η ομάδα δεν έκανε την πορεία που έκανε πέρυσι ή που διανύει φέτος. Δεν έχω βρεθεί με κακούς χαρακτήρες δίπλα μου στην ομάδα, είτε είναι Έλληνες είτε ξένοι. Τα τρία χρόνια που είμαι εδώ όλα τα παιδιά είναι τρομερά και υπάρχει χημεία και στο γήπεδο, κάτι που φαίνεται κιόλας. Μην ξεχνάμε ότι η Καρδίτσα δεν έχει 5 εκατομμύρια μπάτζετ και πρέπει να οργανώσει όλα αυτά με ένα συγκεκριμένο όριο χρημάτων. Όταν παρουσιάζεις τέτοιο πρόσωπο παρ’ όλα αυτά, τα credit είναι διπλάσια».

Για το αν θεωρεί ότι διανύει την πιο ώριμη φάση στην καριέρα του: «Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο κόουτς. Έχουμε ταιριάξει και έχουμε μια καλή χημεία μεταξύ μας, καταλαβαινόμαστε με κλειστά τα μάτια, ξέρουμε ο ένας τι θέλει ο άλλος. Μου έχει δώσει ελευθερία και αυτό με κάνει να παίζω άνετα και να δείχνω αυτό το πρόσωπο. Νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη φάση της καριέρας μου. Έχω εμπιστοσύνη απ’ την ομάδα. Όταν έχεις εμπιστοσύνη από την ομάδα, θέλεις να το επιστρέψεις αυτό. Με κάνει να βγάζω τον καλύτερό μου εαυτό και να περνάω καλά. Πηγαίνω κάθε μέρα στο γήπεδο και είμαι με το χαμόγελο, θέλω να πηγαίνω στο γήπεδο. Κάθε χρόνο βρίσκω ένα πολύ καλό κλίμα, με πολύ καλούς συμπαίκτες και “χτίζουμε” κάτι πολύ ωραίο. Όλο αυτό σε βοηθάει να πηγαίνεις με άλλη όρεξη και να ξέρεις ότι στο τέλος της ημέρας, είτε πας καλά είτε όχι, θα είσαι χαρούμενος, γιατί έχεις ένα γκρουπ που σ’ εμπιστεύεται. Αυτό έχω εισπράξει εδώ όλα αυτά τα χρόνια».