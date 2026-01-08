Το ηλεκτροσόκ και η στήριξη που χρειαζόταν

Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Εργκίν Αταμάν είναι αποφασισμένοι να «οδηγήσουν» τον Παναθηναϊκό και πάλι στην κορυφή και ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών που έχουν δημιουργήσει μια τεράστια ασπίδα γύρω από την ομάδα.

Το 2026 δεν έχει μπει ιδανικά για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» από την αλλαγή του έτους και μετά αντιμετωπίζουν αγωνιστικά προβλήματα, δεν έχουν γευτεί τη χαρά της νίκης στη EuroLeague, έχουν γνωρίσει δύο συνεχόμενες εντός έδρας ήττες (από Ολυμπιακό και Αρμάνι) και λόγω των κάκιστων εμφανίσεών τους έχουν αρχίσει και γνωρίζουν την αμφισβήτηση για το μέχρι που μπορούν να φτάσουν.

Αμφισβήτηση από όσους βρίσκονται εκτός ομάδας. Γιατί όσοι βρίσκονται εκτός γνωρίζουν καλά πως ο Παναθηναϊκός διαθέτει όλα τα εχέγγυα, όλα τα εφόδια, όλα τα «όπλα» για να μπορέσει να ξεπεράσει και αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν και θα το ξανακάνει και τώρα. Και ο πρώτος και βασικός λόγος για τον οποίο θα το καταφέρει είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός από τη στιγμή που αντιλήφθηκε πως η ομάδα του μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, από τη στιγμή που είδε ότι η ομάδα του γίνεται… βοράς στις ορέξεις όλων εκείνων που την περιμένουν στη γωνία από το ξεκίνημα της σεζόν, βγήκε μπροστά και ουσιαστικά ύψωσε μια τεράστια ασπίδα προστασίας του Εργκίν Αταμάν και των παικτών του, εν όψει της πολύ δύσκολης και πιεστικής συνέχειας.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από τη στιγμή που βρέθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και μίλησε στην ομάδα, μέχρι και τα ξημερώματα της σημερινής ημέρας έχει κάνει αρκετές δημόσιες τοποθετήσεις, δηλώνοντας με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον Τούρκο τεχνικό και στους παίκτες της ομάδας. Και η στήριξη αυτή είναι το μεγαλύτερο «γιατρικό» για την ομάδα που βλέπει τον ιδιοκτήτη της να είναι εκεί να είναι δίπλα της και να την πιστεύει όσο ποτέ. Στα δύσκολα… Όχι στα εύκολα.

Την ίδια ώρα ο Εργκίν Αταμάν, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής (κάποιες φορές δικαίως και κάποιες φορές παντελώς άδικα) προχώρησε σε μία κίνηση που φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του. Ο Τούρκος τεχνικός, θέλοντας να προστατέψει τους παίκτες του, θέλοντας να πάρει την πίεση από πάνω τους, θέλοντας να απορροφήσει ο ίδιος τους κραδασμούς των τελευταίων ημερών, βγήκε μπροστά και αφού ανέλαβε την ευθύνη μετά την ήττα από την Αρμάνι, έκανε κάτι που είχαν ξανακάνει και πριν από 20 μήνες.

Τότε, μετά από την ήττα στο Game 1 των playoffs με τη Μακάμπι είχε πει «Αν δεν πάμε στο Final-4 δε θα συνεχίσω να είμαι προπονητής του Παναθηναϊκού. Η συνέχεια… γνωστή.

Τώρα, κατά τη διάρκεια των χθεσινών δηλώσεών του, είπε: «Αν δεν κατακτήσουμε τη EuroLeague ή το πρωτάθλημα αν και έχω εγγυημένο συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο θα αποχωρήσω από την ομάδα».

Με τον τρόπο αυτό ο Αταμάν στηρίζει απόλυτα και κατηγορηματικά τους παίκτες του, δείχνοντας την απίστευτη αυτοπεποίθησή του που έχει ως άνθρωπος.

Πριν από μερικές ημέρες ο Κώστας Σλούκας είχε τονίσει ότι σε όλη αυτή την τεράστια καριέρα του δε θυμάται μια σεζόν που να πήγαν όλα τέλεια. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Και οι ήττες και οι κακές εμφανίσεις και τα σκαμπανεβάσματα. Το θέμα είναι να έχεις ότι χρειάζεται για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις όταν βρεθείς σε τέτοιες καταστάσεις.

Και το σημαντικότερο για να το καταφέρεις είναι να έχεις στον οργανισμό ανθρώπους με προσωπικότητα.

Ιδιοκτήτη, προπονητή, αρχηγό, παίκτες και κόσμο!!!