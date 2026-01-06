Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Νωθροί κι άνευροι, ξεχώρισε μόνο ο Χουάντσο

Ο Παναθηναϊκός ήταν άχρωμος και άνευρος και κόντρα στην Αρμάνι και γνώρισε 2η σερί ήττα στο «T-Center». Ξεχώρισε μόνο ο Χουάντσο.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Σε πολύ κακό βράδυ κι επιθετικά κι αμυντικά, χωρίς να μπορεί να βοηθήσει. Είχε 2 πόντους με 1/4 δίποντα, 2 κλεψίματα, 1 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 2

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Η αποστολή του ήταν και πάλι η άμυνα, πέφτοντας στο φινάλε πάνω στον Λορένζο Μπράουν, που έκανε πάρτι με 17 πόντους, αλλά δεν βοήθησε. Βαθμός: 3

Τσέντι Όσμαν: Πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό. Σε κακή μέρα και σε άμυνα και σε επίθεση, με μόλις 6 πόντους (0/4 διπ., 2/4 τριπ.), μετρώντας ακόμα 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη και 1 ασίστ. Βαθμός: 4

Ρισόν Χολμς: Εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο με 12 πόντους και 3 ριμπάουντ, αλλά φορτώθηκε με 3 φάουλ. Κάθισε στον πάγκο σε όλη την τρίτη περίοδο και μπήκε στο ματς στην τέταρτη, έχοντας χάσει όμως τον ρυθμό του. Πέτυχε μόλις ένα καλάθι (14π., 4/6 διπ., 6/6 βολές) και είχε 6 ριμπάουντ και 2 λάθη. Βαθμός: 7

Κώστας Σλούκας: Δεν του πήγε καθόλου το πρώτο ημίχρονο, αλλά στην επανάληψη ανέβασε ρυθμό και ήταν θετικός με 13 πόντους (3/6 διπ., 2/6 τριπ.) και 10 ασίστ, κάνοντας ό,τι μπορούσε, μετρώντας ακόμα 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος. Βαθμός: 8

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός:

Τζέριαν Γκραντ: Σε πολύ κακό βράδυ και στις δύο πλευρές του glass floor, με τον Παναθηναϊκό να τον στερείται κυρίως στην άμυνα. Είχε 3 πόντους (1/3 διπ., 0/2 τριπ., 1/2 βολές), 4 ασίστ, αλλά και 4 λάθη, με 1 κλέψιμο και 1 ριμπάουντ. Βαθμός: 3

Κέντρικ Ναν: Σε χαμηλή πτήση κι αυτός και χωρίς να βρει ρυθμό. Είχε 10 πόντους (1/5 διπ., 2/4 τριπ., 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 5 λάθη. Βαθμός: 6

Κένεθ Φαρίντ: Αγωνίστηκε για 11:08, αλλά ουσιαστικά δεν είχε επιρροή στο ματς. Είχε 5 πόντους (2/3 διπ., 1/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 τάπα και 1 λάθος. Βαθμός: 5

Mάριους Γκριγκόνις: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Έδωσε τα πάντα σε άμυνα κι επίθεση και είχε 17 πόντους (2/4 διπ., 4/5 τριπ., 1/2 βολές) και 7 ριμπάουντ. Βαθμός: 9

Ομέρ Γιούρτσεβεν: Μπήκε στο ματς με 2 καρφώματα και έδειξε διάθεση, αλλά στη συνέχεια κατέστρεψε ό,τι έχτισε και κάθισε στον πάγκο. Βαθμός: 3