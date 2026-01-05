Χωρίς κόσμο το Ρεάλ - Μακάμπι!

Όπως ανακοινώθηκε από τους Μαδριλένους, το παιχνίδι απέναντι στους Ισραηλινούς θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών εξαιτίας του φόβου επεισοδίων και τιμωρίας της ομάδας.
Έτσι η αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (8/1, 21:30) θα γίνει χωρίς κόσμο στις εξέδρες της «Movistar Arena».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο αγώνας της Εuroleague την επόμενη Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μακάμπι Τελ Αβίβ, θα διεξαχθεί χωρίς θεατές.
Μετά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε η Κρατική Επιτροπή κατά της Βίας, του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας και της Μισαλλοδοξίας στον Αθλητισμό, η οποία κήρυξε τον αγώνα υψηλού κινδύνου, η Ρεάλ Μαδρίτης συμμορφώνεται με τη σύσταση της Εθνικής Αστυνομίας.
Το κόστος των εισιτηρίων που αγοράστηκαν για αυτόν τον αγώνα θα επιστραφεί άμεσα και αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να το ζητήσει ο αγοραστής. Στην περίπτωση των εισιτηρίων κανονικής διάρκειας, το αντίστοιχο ποσό θα πιστωθεί για την ανανέωση για την επόμενη σεζόν».