Χωρίς κόσμο το Ρεάλ - Μακάμπι!

Χωρίς κόσμο στις εξέδρες θα διεξαχθεί το παιχνίδι της Ρεάλ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Όπως ανακοινώθηκε από τους Μαδριλένους, το παιχνίδι απέναντι στους Ισραηλινούς θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών εξαιτίας του φόβου επεισοδίων και τιμωρίας της ομάδας.

Έτσι η αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (8/1, 21:30) θα γίνει χωρίς κόσμο στις εξέδρες της «Movistar Arena».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο αγώνας της Εuroleague την επόμενη Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μακάμπι Τελ Αβίβ, θα διεξαχθεί χωρίς θεατές.

Μετά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε η Κρατική Επιτροπή κατά της Βίας, του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας και της Μισαλλοδοξίας στον Αθλητισμό, η οποία κήρυξε τον αγώνα υψηλού κινδύνου, η Ρεάλ Μαδρίτης συμμορφώνεται με τη σύσταση της Εθνικής Αστυνομίας.

Το κόστος των εισιτηρίων που αγοράστηκαν για αυτόν τον αγώνα θα επιστραφεί άμεσα και αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να το ζητήσει ο αγοραστής. Στην περίπτωση των εισιτηρίων κανονικής διάρκειας, το αντίστοιχο ποσό θα πιστωθεί για την ανανέωση για την επόμενη σεζόν».