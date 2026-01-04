Lakers' Corner: «Ποδαρικό» με τον καλύτερο τρόπο - Πρέπει να χτιστεί σερί νικών

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο το 2026 επικρατώντας με 128-121 απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις. Τώρα, οι «Λιμνάνθρωποι» πρέπει να χτίσουν ένα σερί νικών και να βρουν ξανά την αυτοπεποίθησή τους.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Μέμφις Γκρίζλις στο πρώτο παιχνίδι του νέου έτους και ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο το 2026. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ έκανε καλή εμφάνιση, στα τελευταία λεπτά παρέμεινε σοβαρή και τελικά πήρε τη νίκη με 128-121. Έτσι, πλέον οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν ρεκόρ 21-11 και βρίσκονται στην πέμπτη θέση της δυτικής περιφέρειας, ισόβαθμοι με τους Χιούστον Ρόκετς (4οι).

Επιτέλους εμφανίστηκε ο ΛαΡάβια που χρειάζονται οι Λέικερς

Από τον αγώνα ξεχώρισε ο Τζέικ ΛαΡάβια, ο οποίος έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του. Με τους Όστιν Ριβς και Ρούι Χατσιμούρα εκτός δράσης, ο 24χρονος προσέφερε στους «Λιμνανθρώπους» όσα χρειάζονται.

Έκανε την... βρώμικη δουλειά, δεν βοηθήθηκε να πάρει σουτ όταν είχε καλές προϋποθέσεις και τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (8/12 σουτ, 3/6 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 37 λεπτά στο παρκέ.

Έκανε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα και σίγουρα πρέπει να συνεχίσει έτσι. Κανείς δε του ζητάει να αντέχει το... βάρος του να είναι βασικός για τους «Λιμνανθρώπους» ή να πετυχαίνει σε κάθε ματς 20+ πόντους. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι ο ορισμός του hustle player και να σταματήσει να φοβάται να εκτελεί.

«Καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνω την επιρροή που έχει το να παίζεις σε αυτή την ομάδα και την επιρροή που έχει στους οπαδούς που έρχονται και μας βλέπουν και μας υποστηρίζουν. Οπότε, φοράω το σήμα των Λέικερς στο στήθος μου με περηφάνεια κάθε βράδυ» είπε μετά το ματς. Είναι ξεκάθαρο πως έχει την σωστή νοοτροπία και αν συνεχίσει να κάνει και όσα του ζητάει ο Ρέντικ στο παρκέ, σίγουρα θα ζήσει μεγάλες στιγμές με τα χρυσά και μωβ.

Ο... vintage Λεμπρόν

Φυσικά, δεν μπορεί να μη σχολιαστεί και η εμφάνιση του Λεμπρόν Τζέιμς. Παρά το γεγονός πως είναι 41 χρονών, ο «Βασιλιάς» εξακολουθεί να είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Ο αστέρας των «Λιμνανθρώπων» πέτυχε 10 πόντους στην τελευταία περίοδο και στα τελευταία δύο λεπτά σημείωσε δύο μεγάλα καλάθια και έδωσε δύο ασίστ.

Όποτε χρειάζονταν σκορ οι Λέικερς, ο Λεμπρόν ήταν αυτό που το έδινε και θύμισε τον παλιό καλό εαυτό του. Παρά το γεγονός πως δεν είναι ο ίδιος Λεμπρόν με πριν από 5 χρόνια, εξακολουθεί να είναι ένας τρομερός παίκτης, ο οποίος είναι ασταμάτητος όταν βρει ρυθμό.

Ο θρύλος έχασε την αρχή της σεζόν λόγω ενός τραυματισμού, ωστόσο δείχνει να βρίσκει την φόρμα στο κατάλληλο σημείο για τον Τζέι Τζέι Ρέντικ, αφού ο Όστιν Ριβς βρίσκεται στα «πιτς».

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 31 πόντοι (12/18 σουτ), 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη σε 36 λεπτά.

Τζέικ ΛαΡάβια: 21 πόντοι (8/12 σουτ, 3/6 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ σε 37 λεπτά.

ΝτεΆντρε Έιτον: 4 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά.

Μάρκους Σμαρτ: 13 πόντοι (5/9 σουτ, 3/6 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 λάθη, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ σε 34 λεπτά.

Λούκα Ντόντσιτς: 34 πόντοι (8/18 σουτ, 1/7 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 6 λάθη, 2 κλεψίματα σε 38 λεπτά.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 5 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 λάθη, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ σε 20 λεπτά.

Ντάλτον Κνεκτ: 0 πόντοι (0/2 τρίποντα), 0 ριμπάουντ, 0 ασίστ, 1 λάθος σε 11 λεπττά.

Τζάκσον Χέιζ: 12 πόντοι (5/6 σουτ), 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα 1 μπλοκ σε 23 λεπτά.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: 8 πόντοι (3/4 σουτ, 2/3 τρίποντα), 0 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 16 λεπτά.

Μαξ Κλέμπερ: DNP

Ντριου Τίμι: DNP

Μπρόνι Τζέιμς: DNP

Κρις Μάνον: DNP

Τώρα, οι Λέικερς έχουν ξανά μπροστά τους τους Γκρίζλις (5/1, 04:30) και έπειτα ακολουθεί η αναμέτρηση με τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς (7/1, 03:00).