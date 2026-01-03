Πιο έτοιμος ο Αθηναϊκός και με τη συμβολή των εργαλείων της ΕΟΚ και της Περιφέρειας, νίκησε στην κατάμεστη Λεωφόρο 70-76, «ισοφάρισε» σε 1-1 τον Παναθηναϊκό και οι τελικοί που πιθανότατα θα είναι μεταξύ των δύο ομάδων θα ξεκινήσουν από ισορροπία.

Η νέα τάξη πραγμάτων μπήκε με το δεξί στην αποστολή της και στο 2026, με τους Χατζημπαλίδη κι Εφραιμίδη να κάνουν τα πάντα για να φύγει η ομάδα του Χαρδαλιά από τη Λεωφόρο με το διπλό και τον Τηγάνη να προσπαθεί να αποτρέψει τα χειρότερα.

Τα σφυρίγματα των δύο πρώτων έφεραν έντονα παράπονα κι εκνευρισμό στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, κάτι που έγινε και στην εξέδρα, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να βράζουν με τις αποφάσεις των διαιτητών.

Η αποστολή της ΕΟΚ όμως στέφθηκε με επιτυχία και πλέον οι τελικοί, που πιθανότατα θα είναι ανάμεσα στις δύο ομάδες, θα ξεκινήσουν από το 1-1.

Μαγική και πάλι ατμόσφαιρα στην κατάμεστη Λεωφόρο, με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να παραδίδει και πάλι μαθήματα εξέδρας.

Πρωταγωνίστριες για τον Αθηναϊκό ήταν η Άνα Τάντιτς (5/5 διπ., 1/1 τριπ., 2/2 βολές) και Μπορισλάβα Χρίστοβα (3/5 διπ, 2/4 τριπ.), που είχαν από 15 πόντους, με τη Ρόμπιν Παρκς να προσθέτει άλλους 13 και την Αλέξις Πρινς 12.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, τρομερό το ντεμπούτο της Αρτέμιδας Σπανού με 20 πόντους (8 ριμπ.), με τη Φιγιόντα Φιτζέραλντ να προσθέτει άλλους 17.

Με «όπλο» την Τάντιτς στο προβάδισμα ο Αθηναϊκός

Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό από την αρχή, με τις παίκτριες των δύο ομάδων να είναι άστοχες όμως και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να έχουν έντονα παράπονα από τις αποφάσεις των διαιτητών. Ο Αθηναϊκός έτσι βρήκε τον τρόπο και με 4 σερί πόντους της Πρινς προηγήθηκε με 2-8 στο 3'. Δύο τρίποντα από τις Σπανού και Φιτζέραλντ όμως έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (8-8), με την ομάδα του Βύρωνα όμως να απαντά άμεσα και με σουτ από την περιφέρεια της Τάντιτς (7π.) και καλάθι και φάουλ της Παρκς προηγήθηκε με 8-14, με την Χρίστοβα στο 7' να πηγαίνει το σερί στο 8-0 για το 8-16. Το «τριφύλλι» είχε «κολλήσει» στην επίθεση κα δεν έβρισε σκορ, με τη Φιτζέραλντ να δίνει λύση στο 9' για το 11-16, με τη Βίτολα στο 10' να φέρνει με τρίποντο τις «πράσινες» σε απόσταση βολής (14-17). Ο Αθηναϊκός όμως και πάλι βρήκε απάντηση και με νέο σερί 4-0 προηγήθηκε με 14-21 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Χάρη στα σερί σε διψήφια διαφορά οι φιλοξενούμενες

Σπανού και Φιτζέραλντ στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου μείωσαν σε 18-21 στο 12', με τον Παναθηναϊκό να γυρίζει την άμυνά του σε ζώνη, με το πρώτο πρόβλημα για την Ερντέμ να ακούει στο όνομα Γαλανόπουλος, που χρεώθηκε με το 3ο της φάουλ της στο 13'. Η Πρινς πρωταγωνιστούσε στις επιθέσεις του Αθηναϊκού και με 4 σερί πόντους έκανε το 20-27, με την Παυλοπούλου στο 16' να πηγαίνει τον Αθηναϊκό στο +8 (24-32). Οι 2 βολές της Χρίστοβα στο 17' έφεραν την ομάδα της Καλτσίδου για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (24-34), με την Πρινς με καλάθι και φάουλ στο 18' να μειώνει σε 30-36. Τσινέκε και Χρίστοβα όμως με σερί 4-0 πήγαν και πάλι τον Αθηναϊκό στο +10 (30-40), με την Παρκς να διαμορφώνει το 32-42 του ημιχρόνου στον αιφνιδιασμό.

Με τρίποντη καταιγίδα έθεσε τις βάσεις για τη νίκη ο Αθηναϊκός

Δύο σερί τρίποντα του Αθηναϊκού από την Χρίστοβα (12π.) με την έναρξη της τρίτης περιόδου εκτόξευσαν τη διαφορά στους 16 (32-48), με την ομάδα του Βύρωνα να έχε μπει «καυτή» στο δεύτερο ημίχρονο και με νέο σουτ από την περιφέρεια, αυτή τη φορά από την Σταμάτη, να πηγαίνει για πρώτη φορά στο +19 (34-53), έχοντας επιμέρους 11-2 με τρία τρίποντα. Η Παρκς στο 25' διαμόρφωσε το 34-55, με τον Παναθηναϊκό να έχει σοβαρό πρόβλημα στην επίθεση. Λύση έδωσε η Βίτολα με 4 σερί πόντους για το 38-55 στο 27', με τον Αθηναϊκό από τη άλλη πλευρά να «φορτώνει» τη Λούκα και να πηγαίνει ξανά στους 19 (40-59 και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 44-61.

Πήγε για την απόλυτη ανατροπή ο Παναθηναϊκός, πήρε τη νίκη ο Αθηναϊκός

Ο Αθηναϊκός στην τελευταία περίοδο ξεκίνησε να παίζει και με τον χρόνο, με τις «πράσινες» από την άλλη να παίζουν τα ρέστα τους και να ανεβάζουν την πίεση στην άμυνα. Το πρόβλημα ωστόσο παρέμενε το κακό ποσοστό στην επίθεση, με την Σπανού στο 34' να δίνει μία λύση με τρίποντο για το 49-63, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να έχουν και πάλι έντονα παράπονα από τη διαιτησία και τον Αθηναϊκό να κρατάει τη διαφορά στους 14 (51-65) στο 35'. Η Μπράουν μείωσε σε 53-65, με την Αμερικανίδα στο 36' να γράφει το 55-65 στον αιφνιδιασμό. Το τρίποντο της Σπανού (17π., 3/7 τριπ.) από τη γωνία έβαλε «φωτιά» στο ματς (58-65), με τη Φιζτέραλντ στο 37' με καλάθι και φάουλ να κάνει το 61-67. Η Πρινς στο 38' έδωσε σημαντική ανάσα στον Αθηναϊκό για 61-69, σε μία φάση που στο «τριφύλλι» φωνάζουν για βήματα, με την Παρκς να στέλνει και πάλι τις φιλοξενούμενες στο +10 (61-71) στο 39'. Η Κριμίλη με τρίποντο μείωσε σε 64-71, με τη Φιτζέραλντ και πάλι από την περιφέρεια να γράφει το 67-71 στα 48" πριν το τέλος. Η Κριμίλη αστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία για να φέρει τον Παναθηναϊκό σε απόσταση βολής στα 27", με την Τάντιτς να σφραγίζει τη νίκη για τον Αθηναϊκό, με 2/2 βολές (67-74) και τις φιλοξενούμενες να επικρατούν με 70-76.

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 32-42, 44-61, 70-76

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