Οι Μπουλς πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Μάτζικ

Οι Σικάγο Μπουλς εκμεταλλεύτηκαν τον παράγοντας έδρα, επικρατώντας των Ορλάντο Μάτζικ με 121-114.

Οι «Ταύροι» δεν έκαναν καλή εκκίνηση στην αναμέτρηση, με τους Μάτζικ να κλείνουν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 22-32, όμως οι Μπουλς απάντησαν στην δεύτερη περίοδο με επί μέρους 37-27 με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στο ημίχρονο ισόπαλες (59-59).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη μάχη, με τους Μάτζικ, να μπαίνουν στην τέταρτη περίοδο έχοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων (91-95), όμως οι Μπουλς εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους, έκαναν επί μέρους 30-19, κάνοντας την ανατροπή για να φτάσουν στη νίκη.

O Μάτας Μπουζέλις με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σικάγο Μπουλς, με τον Πάολο Μπανκέρο να ξεχωρίζει για τους Ορλάντο Μάτζικ με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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