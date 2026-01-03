Βεζένκοφ: «Στο τέλος πήγαμε να δώσουμε το ματς, καταπληκτικός παίκτης ο Ναν»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, μίλησε για την σημασία που είχε το αποτέλεσμα για τους «ερυθρόλευκους» ενώ υποκλίθηκε και στον Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:



«Για να κερδίσεις σε αυτό το γήπεδο πρέπει να μειώσεις τα λάθη. Ο Παναθηναϊκός σκοράρει 88 πόντους εύκολα και γνωρίζαμε τι πρέπει να κάνουμε στην άμυνα. Εμείς πρέπει να μάθουμε να κλείνουμε καλύτερα τα παιχνίδια, στο τέλος βάλαμε μεγάλα σουτ και πήραμε τη νίκη.



Έχουμε τον κορυφαίο επιθετικό ριμπάουντερ στην Ευρώπη, τον Μιλουτίνοφ. Είναι θέμα διάθεσης το ριμπάουντ. Κάναμε αρκετά καλή δουλειά, αλλά πρέπει να δούμε τα λάθη μας γιατί στο τέλος πήγαμε να δώσουμε το παιχνίδι.



Για να κερδίσεις σε τέτοια ατμόσφαιρα πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό. Γυρίσαμε σωστά την μπάλα, κερδίσαμε και είμαστε χαρούμενοι για αυτό. Είναι μια νίκη που δίνει ψυχολογία, όμως δεν παύει να είναι μία νίκη. Είναι ακόμα πολύ νωρίς στη σεζόν και βλέπουμε το επόμενο δύσκολο παιχνίδι με τη Φενέρ».



Για το τι είπε με τον Ναν μετά το τέλος του αγώνα: «Το κρατάμε για μας. Είναι καταπληκτικός παίκτης, υπάρχει σεβασμός και η αντιπαλότητα είναι μόνο μέσα στο γήπεδο».