Πιτίνο: «Το NCAA συναγωνίζεται σε μπάτζετ την Euroleague - Δεν υπάρχει το μπάσκετ που ήξερα»

Πλέον οι αθλητές στο NCAA πληρώνονται (μέσω NIL deals) και μέχρι και παίκτες που έγιναν draft στο ΝΒΑ επιστρέφουν για να αγωνιστούν στην λίγκα.
Ο Ρικ Πιτίνο με ανάρτηση του στο Χ αναφέρθηκε σε αυτή την κατάσταση. Τόνισε πως πλέον το κολεγιακό μπάσκετ είναι επαγγελματικό και ότι τα μπάτζετ ανταγωνίζονται αυτά της Euroleague. Μάλιστα, έκλεισε το post του ξεκαθαρίζοντας πως το άθλημα με το οποίο ασχολείται εδώ και 40 χρόνια δεν υπάρχει πλέον.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Όλα όσα διαβάζω από προπονητές κολεγίων είναι σπουδαία, αλλά αυτό που δε λέγεται είναι ότι δεν είναι πλέον κολεγιακό μπάσκετ. Είναι επαγγελματικό μπάσκετ με μπάτζετ που ανταγωνίζονται την Euroleague. Έτσι, οι επαγγελματίες έχουν προθεσμίες για ανταλλαγές. Η G-League είναι πολύ κάτω από το κολεγιακό μπάσκετ σε μισθολογική κλίμακα. Ακόμα και οι two-way παίκτες είναι πολύ κάτω. Δυστυχώς, το άθλημα στο οποίο ασχολούμαι για πάνω από 40 χρόνια δεν υπάρχει πια».
Everything I'm reading from college coaches is great stuff, but what's not being said, is that it’s no longer college basketball. It's professional basketball with budgets that rival the Euroleague. So pros have trade deadlines. The G league is way below college basketball on a…— Rick Pitino (@RealPitino) December 30, 2025