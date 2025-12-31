Πιτίνο: «Το NCAA συναγωνίζεται σε μπάτζετ την Euroleague - Δεν υπάρχει το μπάσκετ που ήξερα»

Ο Ρικ Πιτίνο σε ανάρτησή του μίλησε για το κολεγιακό μπάσκετ και υπογράμμισε πως πλέον έχει μπάτζετ που ανταγωνίζονται την Euroleague. Μάλιστα, τόνισε πως το μπάσκετ που ήξερε δεν υπάρχει πια.

Πλέον οι αθλητές στο NCAA πληρώνονται (μέσω NIL deals) και μέχρι και παίκτες που έγιναν draft στο ΝΒΑ επιστρέφουν για να αγωνιστούν στην λίγκα.

Ο Ρικ Πιτίνο με ανάρτηση του στο Χ αναφέρθηκε σε αυτή την κατάσταση. Τόνισε πως πλέον το κολεγιακό μπάσκετ είναι επαγγελματικό και ότι τα μπάτζετ ανταγωνίζονται αυτά της Euroleague. Μάλιστα, έκλεισε το post του ξεκαθαρίζοντας πως το άθλημα με το οποίο ασχολείται εδώ και 40 χρόνια δεν υπάρχει πλέον.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Όλα όσα διαβάζω από προπονητές κολεγίων είναι σπουδαία, αλλά αυτό που δε λέγεται είναι ότι δεν είναι πλέον κολεγιακό μπάσκετ. Είναι επαγγελματικό μπάσκετ με μπάτζετ που ανταγωνίζονται την Euroleague. Έτσι, οι επαγγελματίες έχουν προθεσμίες για ανταλλαγές. Η G-League είναι πολύ κάτω από το κολεγιακό μπάσκετ σε μισθολογική κλίμακα. Ακόμα και οι two-way παίκτες είναι πολύ κάτω. Δυστυχώς, το άθλημα στο οποίο ασχολούμαι για πάνω από 40 χρόνια δεν υπάρχει πια».