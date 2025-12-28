UNICEF Trophy: Πρώτη φορά… νησιώτες και οι δύο κατακτητές του τροπαίου

Η δράση στο UNICEF Trophy κορυφώνεται σήμερα (28/12, 18:00) στην Άρτα και στο Νέο Κλειστό Τ9 Κωστακιών, όπου η ΑΓΕΧ και η Δόξα Λευκάδας διεκδικούν το τρόπαιο και, μαζί, τη δυνατότητα διεκδίκησης μιας θέσης στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι δύο ομάδες έχουν την ευκαιρία να γράψουν τη δική τους ιστορία στο θεσμό, με τα ενδιαφέροντα στοιχεία του αγώνα να είναι αρκετά, τόσο λόγω της… νησιωτικής «σφραγίδας» που θα μπει στο κύπελλο όσο και για το γεγονός, ότι ένας αθλητής θα κατακτήσει για δεύτερη φορά το UNICEF Trophy.

Τροπαιούχος… από νησί

Ήταν ήδη γνωστό και ενδιαφέρον το στοιχείο, ότι σε αυτή τη διοργάνωση δε θα υπήρχε η πιθανότητα ο νικητής να προέρχεται από την Αττική, καθώς καμία ομάδα του Λεκανοπεδίου δεν πέρασε στο Final-4, με συνέπεια αυτή την φορά ο τροπαιούχος να έχει τη δυνατότητα να γράψει ιστορία με το συγκεκριμένο επίτευγμα, σε μια διοργάνωση, που από την πλευρά για πρώτη φορά διεξάγεται εκτός Αττικής, με την Άρτα να την φιλοξενεί στο διήμερο 27-28 Δεκεμβρίου.

Μία ομάδα από την Εύβοια (ΑΓΕΧ) και μία από τη Λευκάδα (Δόξα) είναι εκείνες που διεκδικούν το τρόπαιο, δίνοντας έντονο τον νησιωτικό χαρακτήρα, αν και φυσικά η απόσταση που τους χωρίζει γεωγραφικά είναι σημαντική. Αμφότερες οι πλευρές, πάντως, είναι αποφασισμένες να βάλουν το δικό τους όνομα στο βιβλίο της ιστορίας του UNICEF Trophy.

Το… δις της κατάκτησης του UNICEF Trophy

Από τα πρώτα χρόνια του UNICEF Trophy, φυσικά, έχουν υπάρξει αθλητές που έχουν σηκώσει το τρόπαιο δύο φορές, καθώς τα ρόστερ του Πανιωνίου τις σεζόν 2023-2024 και 2024-2025 είχαν αρκετές ομοιότητες. Η ΑΓΕΧ και η Δόξα Λευκάδας, πάντως, έχουν στις τάξεις τους από έναν παίκτη, που θα ήθελε να μεγαλώσει τη συλλογή του με κούπες από τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ο Δημήτρης Γερομιχαλός, από την πλευρά του, κατέκτησε μόλις την περσινή σεζόν το UNICEF Trophy με την ΝΕ Μεγαρίδος και θέλει το δικό του back-to-back, υπερασπιζόμενος ουσιαστικά τον τίτλο απέναντι στον Γιάννη Σαχπατζίδη. Ο αρχηγός της Δόξας Λευκάδας αγωνιζόταν στον Πανιώνιο, όταν κατέκτησε το πρώτο του τρόπαιο στη διοργάνωση τη σεζόν 2022-2023, επιθυμώντας τρεις χρονιές αργότερα να είναι εκείνος, που θα το σηκώσει ψηλά στον ουρανό της Άρτας.

Για τους υπόλοιπους αθλητές και τους προπονητές των δύο ομάδων, φυσικά, η κατάκτηση του UNICEF Trophy θα είναι η πρώτη στη δική τους πορεία, με το κίνητρο να είναι επιπρόσθετο για τη… δεύτερη φορά των εν λόγω δύο αθλητών.