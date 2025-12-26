Νοσοκομείο ο Παναθηναϊκός: 8 παίκτες με γρίπη Α, προς αναβολή ο αγώνας με το Μαρούσι!

Τεράστιο πρόβλημα στο τριφύλλι καθώς επτά μέρες πριν το μεγάλο ματς με τον Ολυμπιακό, 8 αθλητές και τρία μέλη του σταφ διαπιστώθηκαν με γρίπη Α και σοβαρά συμπτώματα. Στον αέρα το αυριανό ματς με το Μαρούσι.

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός πετούσε αγωνιστικά, η γρίπη Α που… σέρνεται σε όλη τη χώρα χτύπησε το πράσινο στρατόπεδο και οδηγεί πιθανότατα προς αναβολή κάποιων ημερών το προγραμματισμένο παιχνίδι για αύριο Σάββατο με το Μαρούσι.

Το θέμα βέβαια δεν αφορά μόνο τον αγώνα πρωταθλήματος που όλα δείχνουν πως οδεύει προς αναβολή.

Το πρόβλημα γιγαντώνεται ενόψει και του ντέρμπι της επόμενης Παρασκευής με τον Ολυμπιακό και εμποδίζει την ομαλή προετοιμασία της ομάδας δεδομένου ότι έχει χτυπήσει ήδη 8 μέλη από το αγωνιστικό τμήμα και τρία από το staff.

Κανείς δε μπορεί να γνωρίζει την εξέλιξη της νόσου αλλά και πότε θα επανέλθουν άπαντες υγιείς καθώς σε πολλούς από τους αθλητές τα συμπτώματα είναι ήδη σοβαρά.