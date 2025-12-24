Μπασκόνια: Κρατάει τον Σίμονς μέχρι το φινάλε της σεζόν

Ο Κόμπε Σίμονς θα συνεχίσει στην Μπασκόνια και θα ολοκληρώσει τη σεζόν στην ισπανική ομάδα.

Η Μπασκόνια υπέγραψε τον Κόμπε Σίμονς σε δίμηνο συμβόλαιο και τελικά οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία. Οι δύο μεριές συμφώνησαν να επεκτείνουν το συμβόλαιο του παίκτη μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

Ο Σίμονς σε αυτούς τους δύο μήνες έχει γίνει βασικό «γρανάζι» της ισπανικής ομάδας και σε 13 ματς στην Euroleague έχει κατά μέσο όρο 9,5 πόντους, 1,3 ριμπάουντ, 3,2 ασίστ και 0,5 κλεψίματα σε 20:41 στο παρκέ.

«Είναι ένας εξαιρετικός τύπος για εμάς, τόσο στο γήπεδο όσο και στα αποδυτήρια. Είναι ταλαντούχος, είναι μεγαλόσωμος και είναι ο κατάλληλος για να παίξει μαζί μας. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα ολοκληρώσει τη σεζόν μαζί μας» δήλωσε ο Πάολο Γκαλμπιάτι για αυτή την εξέλιξη.