Ακόμα μια... παράσταση για τη Χάποελ Τελ Αβίβ (13-5) που επικράτησε πιο εύκολα από το τελικό 82-72 της απογοητευτικής Μπάγερν (5-13) στο Μόναχο και ετοιμάζεται να κλείσει τον πρώτο γύρο στην κορυφή! Ελάιτζα Μπράιαντ (18 πόντοι) και Νταν Οτούρου (16 πόντοι) μοιράστηκαν το βραβείο του MVP.

Μετά από ενάμιση μήνα, το «SAP Garden» άνοιξε τις πύλες του για αγώνα EuroLeague και η Μπάγερν φιλοδοξούσε να βάλει «τέλος» στο σερί οκτώ διαδοχικών ηττών. Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς αντικατέστησε τον Γκόρντον Χέρμπερτ στην τεχνική ηγεσία και στα 76 έτη του επέστρεψε στη διοργάνωση, όπως και στο Μόναχο μετά το 2016, δεχόμενος τεχνική ποινή από τον Πουκλ στο δίλεπτο! Αντίθετα, ο Δημήτρης Ιτούδης έμαθε ότι θα στερηθεί τον Βασίλιε Μίσιτς για μία εβδομάδα πάνω που ο Γιαμ Μαντάρ επανήλθε υγιής. Πέραν της ελληνικής... παροικίας στη Χάποελ, η Βάσω Τσαρούχα συμπλήρωσε τη διαιτητική τριάδα.

Μπράιαντ και Οτούρου έδειξαν τις διαθέσεις τους, εξαρχής. Ένα γρήγορο 0-7 διαμόρφωσε τη βασική απόσταση ανάμεσα στις δυο ομάδες για ένα σημαντικό διάστημα στο παρκέ. Στο 7' ο Μότλεϊ σημείωσε την πρώτη διψήφια διαφορά (+11, 6-17), όμως ο Γκέιμπριελ έκλεισε την περίοδο στο 14-21. Ο Τζέσαπ μείωσε στο 17-21, όμως Μπλέικνι-Βανράιτ, καθοδηγούμενοι από τον Μπράιαντ, επανέφεραν τη Χάποελ στο +12 (17-29, 14') με σερί 8-0. Ο Λούσιτς έδωσε «πνοή» στην Μπάγερν για το 26-30 στο 16', όμως οι Μπράιαντ-Οτούρου πάτησαν το «γκάζι» για το 26-39 στο 19' με νέο σερί 9-0 και το σκορ ημιχρόνου να είναι 32-44.

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, ο Σβέτισλαβ Πέσιτς τόνισε στους παίκτες του να μην τα παρατήσουν, όμως οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη τους έκαναν μια... χαψιά! Ο Ομπστ μείωσε σε 39-46 μετά από ενάμιση λεπτό, όμως η άμυνα των Ισραηλινών έσφιξε άμεσα και ο Οτούρου έκανε ό,τι ήθελε στο «ζωγραφιστό», ενώ Μπράιαντ-Μαντάρ-Τζόουνς ήταν οι... floor managers. Στην εξίσωση μπήκε, επίσης, ο Μπλέικνι που έγραψε το 39-62 στο 27' με απίστευτο σερί 16-0! Οι Χόλατζ και Μάικ απάντησαν με 7-0 για το 46-62, αλλά ο Οντιάσι έκλεισε το δεκάλεπτο στο 46-64, κάνοντας διαδικαστικό το υπόλοιπο κομμάτι της βραδιάς.

Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιστρέψουν από το -25 (46-71) που πέτυχε ο Τζόουνς στο 32'. Ο Οτούρου αποσύρθηκε στον πάγκο και ο ΜακΚόρμακ βρήκε την ευκαιρία να ξεχωρίσει, στέλνοντας... μήνυμα στον νέο προπονητή του. Με 10 πόντους μείωσε σε 58-76, 4:24 για τη λήξη. Ένις-Γκινάτ έδωσαν παραγωγικά λεπτά για το 62-81 (37') και παρά το επιμέρους 10-1 χάρη στους Ομπστ-Μάικ, ο νικητής στη Γερμανία ήταν η Χάποελ με 72-82. Τώρα, θα υποδεχθεί τη Ζαλγκίρις στη «Menora Mivtachim Arena» του Τελ Αβίβ (30/12, 21:05), ενώ με το νέο έτος οι Βαυαροί θα φιλοξενήσουν και τη Μακάμπι (2/1, 22:00).

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 32-44, 46-64, 72-82

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