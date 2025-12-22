Πέσιτς, η επιστροφή: Επίσημα ο νέος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε πως ο νέος της προπονητής θα είναι ο Σβέτισλαβ Πέσιτς και αύριο κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (23/12) αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του.

O 76χρονος Σέρβος τεχνικός επιστρέφει στον πάγκο των Βαυαρών μετά από 10 χρόνια, καθώς ήταν στην ίδια θέση την τετραετία 2012-2016 και τώρα αντικαθιστά τον Γκόρντον Χέρμπερτ. Μάλιστα, με τον Πέσιτς η Μπάγερν κέρδισε το πρώτο της πρωτάθλημα στη Γερμανία το 2014.

Μετά την Μπάγερν, ο Πέσιτς ανέλαβε την Μπαρτσελόνα (2018-2020) κατακτώντας το Κύπελλο Ισπανίας και από το 2021 έως το 2025 ήταν ο προπονητής της εθνικής Σερβίας, με την οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και στη συνέχεια το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.

«Ο Σβέτισλαβ γνωρίζει το Μόναχo, γνωρίζει την Μπάγερν και τα δύο πρωταθλήματα. Μερικοί από εμάς τον γνωρίζουμε πολύ καλά επίσης, επομένως η περίοδος προσαρμογής του θα είναι σύντομη. Αυτό, εκτός από την τεράστια εμπειρία του, μας δίνει μια καλή αίσθηση για αυτήν την απόφαση», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Ντράγκαν Τάρλατς.