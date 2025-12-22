H Μπάγερν επιστρέφει στην έδρα της μετά από 41 ημέρες και 7 σερί εκτός έδρας ματς

Απίστευτο και όμως... μπασκετικό! Η Μπάγερν επιστρέφει στην έδρα της για αγώνα της Euroleague μετά από 7 διαδοχικά παιχνίδια μακριά από το Μόναχο.

Το πρόγραμμα της διοργανώτριας αρχής βγήκε έτσι, που ανάγκασε τους Βαυαρούς να παίξουν τόσα πολλά συνεχόμενα ματς εκτός έδρας, επηρεάζοντας εν μέρει και το αγωνιστικό τους πρόσωπο. Το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της Μπάγερν για τη Euroleague ήταν στις 12 Νοεμβρίου απέναντι στην Μπαρτσελόνα, όπου ηττήθηκε με 74-75.

Έκτοτε, έπαιξε κατά σειρά στις έδρες των Αναντολού Εφές, Μπασκόνια, Βαλένθια, Παρτιζάν, Ντουμπάι, Βιλερμπάν και Μονακό, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες. Κάτι που έχει φέρει την Μπάγερν πλέον σε σερί οκτώ αρνητικών αποτελεσμάτων και την ομάδα στην προτελευταία θέση.

Τώρα, θα παίξει ξανά στo SAP Garden μετά από 41 ημέρες απέναντι στην πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ (23/12, 20:30) για τη 18η αγωνιστική, με υπηρεσιακό προπονητή τον Μιχάιλο Μίτιτς, καθώς το περασμένο Σάββατο λύθηκε η συνεργασία με τον Γκόρντον Χέρμπερτ.