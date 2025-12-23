Πρόβλημα για Χάποελ: Εκτός με Μπάγερν ο Μίσιτς - Στα «πιτς» για τουλάχιστον μία εβδομάδα

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αναμετρηθεί με την Μπάγερν Μονάχου για την 18η αγωνιστική της Euroleague. Ωστόσο, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θα έχει μία μεγάλη απουσία, αφού δεν θα αγωνιστεί ο Βασίλιε Μίσιτς.
Ο έμπειρος γκαρντ ταλαιπωρείται με έναν μυϊκό τραυματισμό στον ώμο και έτσι θα μείνει στα «πιτς» για τουλάχιστον μία εβδομάδα.
ואסיליה מיציץ' סובל מחבלה שרירית בכתף, ולכן יעדר מהמשחק הערב מול באיירן מינכן. הערכה חוזרת של מצבו תתבצע בעוד שבוע.— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) December 23, 2025
חזרה מהירה לפרקט, ואסה! pic.twitter.com/LKRrQkxf2v