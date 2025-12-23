Πρόβλημα για Χάποελ: Εκτός με Μπάγερν ο Μίσιτς - Στα «πιτς» για τουλάχιστον μία εβδομάδα

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Βασίλιε Μίσιτς για τουλάχιστον μία εβδομάδα, καθώς ο παίκτης υποφέρει με μυϊκό τραυματισμό στον ώμο.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αναμετρηθεί με την Μπάγερν Μονάχου για την 18η αγωνιστική της Euroleague. Ωστόσο, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θα έχει μία μεγάλη απουσία, αφού δεν θα αγωνιστεί ο Βασίλιε Μίσιτς.

Ο έμπειρος γκαρντ ταλαιπωρείται με έναν μυϊκό τραυματισμό στον ώμο και έτσι θα μείνει στα «πιτς» για τουλάχιστον μία εβδομάδα.