Η Τραμπζονσπόρ κατάφερε να πάρει μία πολύ μεγάλη νίκη με 99-73 απέναντι στην Φενερμπαχτσέ για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Τραμπζονσπόρ υποδέχθηκε την Φενερμπαχτσέ για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος και πήρε μία τεράστια νίκη. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους εμφανίστηκε στο παρκέ... μόνο στην πρώτη περίοδο (25-29) και στις υπόλοιπες δεν κατάφερε να πετύχει ποτέ περισσότερους από 17 πόντους. Έτσι, οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 99-73. Πλέον, η Τραμπζονσπόρ έχει ρεκόρ 7-5 και η Φενέρ 10-2.

Για τους νικητές ο Ριντ είχε 36 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Ντελγκάντο να προσθέτει 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Μπιρτσέν με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Μαχμούτογλου τελείωσε το ματς με 12 πόντους και 1 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 53-45, 75-56, 99-73

Τα στατιστικά του αγώνα.