Η ΜΑΤΣΑΡΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ: Η Μπαρτσελόνα βρέθηκε να αιωρείται δύο φορές στον γκρεμό του «Παλαού Μπλαουγκράνα», όμως με το «ριφιφί» του αιώνα έκλεψε τη νίκη από την Μπασκόνια στην τρίτη παράταση (134-124)!

Ματς για να γράφεις 3 μέρες, όσες και οι παρατάσεις στη Βαρκελώνη, με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέβιν Πάντερ, που έκανε ρεκόρ καριέρας, να ανασταίνεται δύο φορές και στο φινάλε να φτάνει και στην επικράτηση με 10 πόντους, αφού τα πόδια των παικτών της Μπασκόνια δεν άντεχαν άλλο.

Κι αν η Μπαρτσελόνα έχει κάνει την «κλοπή» του αιώνα, οι Βάσκοι από την άλλη έχουν πραγματοποιήσει την αυτοκτονία του αιώνα, αφού δύο φορές -μία στην κανονική διάρκεια και την άλλη στη 2η παράταση- δεν είχαν απλώς το ματς στα χέρια τους, αλλά το είχαν αγκαλιάσει και κατάφεραν να το χάσουν!

Η Μπασκόνια προηγήθηκε με 89-94 στο 1:10 πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας και με 111-118 στο τέλος του δεύτερου έξτρα πεντάλεπτου, όμως ο εξωγήινος Πάντερ δεν έβλεπε κανέναν και με 43 πόντους (12/19 διπ., 4/9 τριπ., 7/7 βολές) έφερε τον κόσμο... τούμπα και άδειασε τους Βάσκους στο ριφιφί του αιώνα.

Η Μπαρτσελόνα έτσι έφτασε στην 5η σερί νίκη και πλέον είναι ισόβαθμη στην κορυφή με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο 12-5, με την Μπασκόνια να πέφτει από την άλλη στο 6-11.

Δεν μάσησαν ούτε από τα προβλήματα οι Καταλανοί, που δεν είχαν τους Γιαν Βέσελι και Τόκο Σενγκέλια κι έχασαν στο 25' και τον Ουίλ Κλάιμπερν.

Πέρα από τον Πάντερ, στους 23 σταμάτησε ο Τόμας Σατοράνσκι (4/6 διπ., 3/3 τριπ., 6/7 βολές, 8 ριμπ., 6 ασ.), με τους Ουίλ Κλάιμπερν και Ουίλι Ερνανγκόμεθ να έχουν από 12. Στους 11 ο Ντάριο Μπριθουέλα.

Από την πλευρά της Μπασκόνια, μαγικός ήταν ο Ματ Χάουαρντ με εμφάνιση από τα παλιά με 33 πόντους (6/8 διπ., 6/7 τριπ.), χάνοντας το πρώτο του σουτ στη παράταση, με τον Τίμοθι Λουβαβού-Καμπαρό να έχει άλλους 26. Από 14 είχαν οι Μαμαντί Ντιακιτέ και Χαλιφά Ντιοπ.

Σε άλλο γήπεδο η Μπαρτσελόνα, μπροστά η Μπασκόνια

Η Μπασκόνια μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι στην εκκίνηση του ματς, με τον Χάουαρντ να έχει κέφια από νωρίς και μόλις στο 2' με τρίποντο να διαμορφώνει το 2-7. Η Μπαρτσελόνα δυσκολευόταν πολύ στην επίθεση, με την ομάδα του Γκαλμπιάτι στο 3' να προηγείται με 6-12 με τον Ντιοπ, με τον Χάουαρντ στο 6' με το 2ο τρίποντό του (6π., 2/2 τριπ.) να πηγαίνει την Μπασκόνια για πρώτη φορά στο +9 (10-19). Ο Ντιακιτέ στο 8' έφερε και το διψήφιο προβάδισμα με 2/2 βολές (10-21), με τον Φόρεστ να διαμορφώνει το 17-26 του δεκαλέπτου.

Ακόμα και στο +15 οι Βάσκοι, επέστρεψαν με Πάντερ και Κλάιμπερν οι Καταλανοί

Τα κέφια του Χάουαρντ συνεχίστηκαν, με τον Αμερικανό άσο με 2 σερί τρίποντα με την έναρξη της δεύτερης περιόδου να εκτινάσσει τη διαφορά στους 14 (18-32) και να φτάνει τους 12 πόντους (4/4 τριπ.), με την Μπαρτσελόνα να μπαίνει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης! Ο Καμπαρό μάλιστα στο 13' με νέο τρίποντο την έκανε πιο δύσκολη για το 22-37. Κάπου εκεί εμφανίστηκαν Πάντερ (10π.) και Κλάιμπερν (5π.), οι οποίοι πήραν επιθέσεις κι έριξαν τη διαφορά στους 9 (28-37) στο 14' κι έδειξαν σφυγμό για τους Καταλανούς. Την ομάδα του Πασκουάλ έβαλε και πάλι για τα καλά στο ματς ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ στο 17' (35-42), με τον Χάουαρντ όμως να «χτυπάει» και πάλι και με το 5ο του τρίποντο (15π., 5/5 τριπ.) να βάζει ξανά την Μπασκόνια μπροστά με 10 πόντους (41-51) στο 19'. Το φινάλε ωστόσο του ημιχρόνου είχε άρωμα Μπαρτσελόνα, αφού τα σουτ από την περιφέρεια των Πάντερ (13π) και Λαπροβίτολα διαμόρφωσαν το 47-53 κι άφησαν ανοικτούς λογαριασμούς.

Σταθερά μπροστά η Μπασκόνια

Το ξεκίνημα της Μπασκόνια και στην τρίτη περίοδο ήταν εκρηκτικό, με τους Κούρουκς και Ντιοπ να στέλνουν και πάλι τους Βάσκους στο +11 (49-60), με τον Φόρεστ (8π.) στο 23' να διαμορφώνει το 51-64. Σατοράνσκι και Κλάιμπερν απάντησαν στο 25' για το 59-66 και κράτησαν ζωντανή την Μπαρτσελόνα, με τον Ντιακιτέ και πάλι στο 26' να κάνει το 59-68. Το πρόβλημα ωστόσο για τον Πασκουάλ ήταν ο τραυματισμός του Κλάιμπερν, που αποχώρησε από την αναμέτρηση. Ο Πάντερ στο 27' με βολή από τεχνική ποινή έριξε τη διαφορά στους 6 (62-68), όμως η Μπασκόνια είχε κι άλλα ψυχικά αποθέματα και με τον Ντιακιτέ και πάλι ξέφυγε με 62-71 στο 28'. Η ομάδα του Πασκουάλ είχε εξάρσεις στο παιχνίδι της κι έτσι παρέμενε κοντά, με τους Πάντερ (16π.) και Σατοράνσκι μείωσε σε 66-71 και το ματς να μπαίνει στην τελική του ευθεία με το σκορ στο 70-75.

ΜΑΤΣΑΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ!

Ο Μπριθουέλα στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου έφερε την Μπαρτσελόνα σε απόσταση βολής (72-75), με τον Νόρις με τρίποντο μόλις στα 50" να αρχίζει τα πάντα από την αρχή (75-75). Ο Καμπαρό ήταν πλέον πρωταγωνιστής για την Μπασκόνια και στο 33' έγραψε το 77-79, με τον Χάουαρντ στο 34' να δίνει «αέρα» 6 πόντων (77-83) στην ομάδα του Γκαλμπιάτι. Πάντερ (18π.) και Μπριθουέλα στο 35' μείωσαν με σερί 4-0 σε 81-83, με τον Σατοράνσκι με τρίποντο να φέρνει το ματς στον πόντο (84-85). Το μπαράζ λαθών έφερε κερδισμένη την Μπαρτσελόνα, που στο 36' με νέο σουτ από την περιφέρεια με τον Μπριθουέλα πέρασε μπροστά για πρώτη φορά στην αναμέτρηση (87-85), με τον απίθανο Χάουαρντ (25π.) να ισοφαρίζει σε 87-87. Ο Ντιακιτέ στο 37' έδωσε το προβάδισμα στην Μπασκόνια με 87-89, με τον Φρις με τρίποντο να δίνει στους Βάσκους «αέρα» 5 πόντων (87-92). O τρομερός Καμπαρό (19π.) στο 39' έκανε το 89-94, αλλά ο Σατοράνσκι (16π., 3/3 τριπ.) με μεγάλο τρίποντο στο 1:10 πριν τη λήξη μείωσε σε 92-94, με τον Τσέχο στη συνέχεια να κλέβει την μπάλα και τον Πάντερ στο 1:00 να ισοφαρίζει σε 94-94. Ο Καμπαρό στα 42" αστόχησε σε ελεύθερο τρίποντο, με τον Ερνανγκόμεθ στα 25" με 1/2 βολές να γράφει το 95-94 και τον Πάρα να κερδίζει το επιθετικό ριμπάουντ. Ο Λαπροβίτολα στα 21" και πάλι από την γραμμή έκανε το 97-94, με τον Χάουαρντ (28π., 6/6 τριπ., 5/5 διπ.) στα 19" με τρίποντο να ισοφαρίζει σε 97-97, τον Λαπροβίτολα να αστοχεί σε σουτ νίκης και το ματς να πηγαίνει στην παράταση!

MARKUS HOWARD FORCES OT 🥶🥶🥶



He’s 11/11 tonight 🔥 pic.twitter.com/a5nmKLsQDQ — EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2025

Και η ματσάρα συνεχίστηκε και 2η παράταση!

Ο Χάουαρντ έχασε το πρώτο του σουτ στο ματς την παράταση, με τον Πάντερ από την άλλη με 3/3 βολές να γράφει το 100-97. Ο Καμπαρό μείωσε σε 100-99 στο 42', με τον Κούρουκς στο 43' να δίνει και πάλι προβάδισμα στην Μπασκόνια με 100-101. Ο Πάντερ απάντησε άμεσα για το 102-101, με τον Καμπαρό (24π., 4/9 τριπ.) στο 44' με ένα απίθανο τρίποντο να διαμορφώνει το 102-104. Ο «KP» δεν την έδινε πουθενά πλέον και με 2/2 βολές ισοφάρισε σε 104-104, με τον Καμπαρό και πάλι να κάνει το 104-106. Ο Ερνανγκόμεθ στο 1:44 για τη λήξη του έξτρα πεντάλεπτου έφερε το ματς στα ίσια και πάλι (106-106) με 2/2 βολές και τους Πάντερ και Φόρεστ να είναι άστοχοι σε σουτ νίκης και την αναμέτρηση να οδηγείται σε νέα παράταση!

ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ, ΑΠΛΩΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ!

Το σόου συνεχίστηκε και στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο, με τον Ραντζεβίτσιους με τρίποντο να γράφει το 106-109, με τον Χάουαρντ στο 42' με 2/2 βολές να κάνει το 107-111. Η Μπασκόνια στο 43' με καλάθι και φάουλ του Ντιακιτέ έφερε σοβαρό πλήγμα στην Μπαρτσελόνα για το 107-114, με τον Σίμονς να δίνει παράσταση νίκης για το 107-116! Αν κρίθηκαν όλα; Σε αυτό το ματς φυσικά και όχι. Γιατί ο Πάντερ 2:22 πριν το τέλος της δεύτερης παράτασης με τρίποντο και φάουλ μείωσε σε 111-116, με τον Σίμονς όμως και πάλι στο 44' να απαντά για το 111-118. Τι δεν είχαμε δει; Αντιαθλητικό! Αυτό ήρθε 1:21 πριν το τέλος από τον Ντιακιτέ, με τον Μπριθουέλα με τις βολές να κάνει το 113-118 και τον Πάντερ στο 1:10 να στέλνει την Μπαρτσελόνα σε απόσταση βολής (116-118)! Ο Αμερικανός άσος το έβλεπε βαρέλι, είχε φτάσει τους 36 πόντους (ρεκόρ καριέρας) και ισοφάρισε σε 118-118, με τον Χάουαρντ όμως στα 23" με καλάθι και φάουλ να γράφει το 118-121 και να φτάνει κι αυτός τους 33 πόντους! Ο Πάντερ στα 16" μείωσε σε 120-121, με τον Φόρεστ στα 15" με 1/2 βολές να κάνει το 120-122 και τον διαστημικό Πάντερ να στέλνει το παιχνίδι σε τρίτη παράταση (122-122)!

Τα πήρε όλα κι έφυγε ο Πάντερ στο «ριφιφί» του αιώνα!

Ο Σατοράνσκι άνοιξε λογαριασμό στο τρίτο έξτρα πεντάλεπτο για το 124-122, με τον Τσέχο άσο στο 42' με 2/2 βολές να δίνει «αέρα» 4 πόντων στην Μπαρτσελόνα (126-122). Η Μπασκόνια είχε πλέον και θέμα με την ποσότητα των παικτών, με τον Ερνανγκόμεθ να στέλνει τους Καταλανούς στο +6 (128-122), με τον Σατοράνσκι 2:39 πριν το τέλος με καλάθι και φάουλ να πηγαίνει την Μπαρτσελόνα στο 131-122. Η ομάδα του Πασκουάλ είχε φέρει πλέον το ματς στα μέτρα της, με τον Πάντερ με τρίποντο στο 45' να βάζει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του για το 134-122 και την Μπασκόνια να πετυχαίνει το πρώτο της καλάθι μετά από 4:30 λεπτά, για να φτάσει στη νίκη η Μπαρτσελόνα με το 134-124.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 47-53, 70-75, 97-97 (κ.δ.), 106-106 (1η παρ.), 122-122 (2η παρ.), 134-124 (3η παρ.)

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς