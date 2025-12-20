Δοκιμασία στο Ψυχικό για την Δόξα Λευκάδας - Εντός με το Λαύριο η Χαλκίδα

Η Δόξα Λευκάδας δοκιμάζεται στο Ψυχικό (17:00) για την 13η αγωνιστική της Elite League, με την Χαλκίδα να υποδέχεται το Λαύριο (19:00).

Τρία παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της Elite League, το απόγευμα του Σαββάτου. Η Δόξα Λευκάδας δοκιμάζεται στην έδρα του Ψυχικού, με την ομάδα του νησιού να παραμένει στο κύνηγι της κορυφής.

Η Χαλκίδα υποδέχεται το Λαύριο, με την ομάδα του Νίκου Οικονόμου να θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να μπει στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.

Η επόμενη αγωνιστική (14η, 20-21/12)

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

17:00 Ψυχικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (ERT Sports)

17:00 Δάφνη-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube Hellenic BF)

19:00 ΑΓΕΧ-Λαύριο Boderm (YouTube Hellenic BF)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

17:00 Σοφάδες-Πανερυθραϊκός (YouTube Hellenic BF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Νίκη Βόλου (YouTube Hellenic BF)

17:00 Πρωτέας Βούλας-Μαχητές Πειραματικό (YouTube Hellenic BF)

17:00 Vikos Φalcons-Αιγάλεω (YouTube Hellenic BF)

Ρεπό: Evertech Παπάγου