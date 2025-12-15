Οι Χοκς πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Σίξερς

Οι Ατλάντα Χοκς πήραν μεγάλη νίκη απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς, επικρατώντας με 120-117.

Οι γηπεδούχοι έκαναν εκπληκτική εκκίνηση στο ματς, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 39-29, όμως οι Σίξερς στη συνέχεια ισορρόπησαν, μειώνοντας την διαφορά στους τέσσερις πόντους (59-55).

Οι Σίξερς συνέχισαν την έντονη πίεση και στο δεύτερο μέρος, όμως οι Χοκς βρήκαν επιθετικές λύσεις στα κρίσιμα σημεία και διατήρησαν το υπέρ τους προβάδισμα μέχρι το φινάλε του αγώνα.

Έτσι, τα «γεράκια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 15-12 και παραμένουν σε τροχιά εισόδου στα playoff, με τους Σίξερς να ακολουθούν έχοντας ρεκόρ 14-11.

Ο Ντάισον Ντάνιελ με 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Πολ Τζορτζ να ξεχωρίζει για τους Σίξερς, έχοντας 35 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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