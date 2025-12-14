Οι Σπερς πήραν την ματσάρα κόντρα στους Θάντερ και έκλεισαν ραντεβού με τους Νικς στον τελικό

Μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα, οι Σαν Αντόνιο Σπερς λύγισαν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 111-109 και έκλεισαν την θέση τους στον τελικό του ΝΒΑ Cup.

Σπερς και Νικς θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο Λας Βέγκας με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο NBA, με τους Τεξανούς και τους Νεοϋορκέζους να κλείνουν ραντεβού στον τελικό του Κυπέλλου.

Στον δεύτερο ημιτελικό, οι Σαν Αντόνιο Σπερς μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα, έβαλα «stop» στο αδιανόητο σερί νικών των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, για να πανηγυρίσουν την πρόκρισή τους στον τελικό.

Αυτοί που μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση ήταν οι Θάντερ, αφού προηγήθηκαν με 31-20 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στη συνέχεια μπήκε στην εξίσωση ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα και οι Σπερς κυριάρχησαν.

Οι Τεξανοί έκαναν επί μέρους 18-26 στην δεύτερη περίοδο, μειώνοντας την διαφορά στο τρίποντο στην λήξη του ημιχρόνου (49-46), με τους Σπερς να συνεχίζουν με την ίδια ένταση και στο δεύτερο μέρος.

Οι Σπερς πήραν τα ηνία του αγώνα στην τρίτη περίοδο και παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν οι Θάντερ μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, οι Τεξανοί άντεξαν και θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.

O Bίκτορ Ουεμπανιάμα στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση είχε 22 πόντους και 9 ριμπάουντ, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην πρόκριση των Σπερς, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να ξεχωρίζει για τους Θάντερ με 29 πόντους.

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