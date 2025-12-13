Επίσημο: Στην Εφές ο Λάσο! (pic)

Ο Πάμπλο Λάσο είναι και με τη βούλα ο νέος προπονητής της Αναντολού Εφές, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Αλλαγή σελίδας για την τουρκική ομάδα.

Η Αναντολού Εφές είχε βγει στην αγορά μετά το φινάλε της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ και έψαχνε τον επόμενο head coach της. Εδώ και λίγες μέρες ο ευρωπαϊκός Τύπος ανέφερε πως οι Τούρκοι βρίσκονταν κοντά στον Λάσο και η παραπάνω φημολογία απέκτησε επίσημη μορφή το πρωί του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία των δύο πλευρών ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα και αφορά τόσο τη φετινή σεζόν, όσο και την επόμενη (2026-2027).