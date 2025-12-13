Επίσημο: Στην Εφές ο Λάσο! (pic)

Αλλαγή σελίδας για την τουρκική ομάδα.
Η Αναντολού Εφές είχε βγει στην αγορά μετά το φινάλε της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ και έψαχνε τον επόμενο head coach της. Εδώ και λίγες μέρες ο ευρωπαϊκός Τύπος ανέφερε πως οι Τούρκοι βρίσκονταν κοντά στον Λάσο και η παραπάνω φημολογία απέκτησε επίσημη μορφή το πρωί του Σαββάτου.
Συγκεκριμένα, η συμφωνία των δύο πλευρών ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα και αφορά τόσο τη φετινή σεζόν, όσο και την επόμενη (2026-2027).
Antrenörlük kariyeri boyunca iki EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra pek çok lig ve yerel kupa şampiyonluğu da yaşayan Pablo Laso ile 2026 - 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 13, 2025
Welcome Coach! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/fqHFypYZiq